Filippo Bisciglia in lacrime per colpa di Maria. “Chiedo scusa”

Filippo Bisciglia in lacrime: il conduttore non riesce a trattenersi per colpa di Maria De Filippi e chiede scusa.

Filippo Bisciglia, dopo la partecipazione al Grande Fratello, è diventato uno dei volti televisivi più famosi. Con la conduzione di Temptation Island, stagione dopo stagione, ha fatto breccia nel cuore del pubblico di canale 5 che identifica il programma dell’amore con il suo volto e che, dopo il grandissimo successo ottenuto con la versione estiva, a settembre, tornerà al timone di una nuova edizione.

Raccontare, tuttavia, le sofferenze, le emozioni e le lacrime dei protagonisti non è affatto facile per Filippo Bisciglia che, molto emotivo ed empatico, spesso non riesce a trattenere la propria emozione. Tali caratteristiche hanno spinto Maria De Filippi a sceglierlo come timoniere di uno dei suoi programmi di maggior successo.

Un successo meritato quello di Filippo Bisciglia che, tuttavia, non nasconde di osservare sempre da vicino Maria De Filippi a cui è legato da un affetto sincero. Lei non ha bisogno di presentazioni: è una delle conduttrici più apprezzate dai colleghi. Stakanovista, seria e professionale, la vedova di Maurizio Costanzo non lascia nulla al caso per le sue trasmissioni, alle quali lavora anche il figlio Gabriele.

Filippo Bisciglia e il rapporto con Maria De Filippi: “Va ammirata e studiata”

Un modo di lavorare preciso e puntuale quello di Queen Mary a cui aspira anche Filippo Bisciglia che non nasconde di studiarla molto per poterle “rubare” i segreti del mestiere. “Le voglio tanto bene, e nel suo lavoro va ammirata e studiata: la guardo e cerco di capire”, ha spiegato Bisciglia in un’intervista rilasciata a Il fatto quotidiano.

Diversamente dalla De Filippi che riesce, invece, a trattenere le proprie emozioni, lui tira fuori tutto ciò che prova e, così, nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island, di fronte al commovente falò di confronto tra Siria e Matteo che, dopo sette anni insieme hanno superato tutte le tentazioni decidendo di portare avanti la relazione, non ha trattenuto le lacrime.

“Non posso spostare l’attenzione, devo restare neutro, perché i ragazzi sono lì per capire i loro sentimenti. Sono stato male con e per loro. Anche quest’anno ho pianto, non riuscivo a parlare”, ha aggiunto il conduttore che, contrariamente alle coppie protagoniste del reality e che sono sempre tentate, vive da anni una bellissima storia d’amore con Pamela Camassa.