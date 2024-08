Perchè Roberta Capua e Rosolino si sono lasciati: la vita privata della conduttrice

Roberta Capua e Massimiliano Rosolino hanno formato una coppia bellissima, ma perché si sono lasciati? Tutto sulla vita privata di lei.

Ex Miss Italia ed oggi conduttrice, Roberta Capua per due anni è stata anche la fidanzata di Massimiliano Rosolino formando con il campione di nuoto una delle coppie più amate e più belle dello show business. I due hanno fatto coppia fissa dal 2003 al 2005 incantando tutti non solo per la loro bellezza, ma anche per la complicità e la simpatia. Un’unione importante che, però, non ha avuto il lieto fine come i fan speravano.

Dopo l’addio, infatti, Rosolino ha ritrovato l’amato con Natalia Titova, incontrata durante la partecipazione a Ballando con le stelle come concorrente e con cui ha formato una famiglia con la nascita Sofia Nicole nel 2011 e di Vittoria Sidney nel 2013. Anche Roberta di Capua, dopo l’addio a Rosolino si è rifatta una vita, ma perché la storia tra i due è finita?

Roberta Capua: tutta la verità sull’addio a Massimiliano Rosolino e i rapporti oggi

Quella tra Roberta Capua e Massimiliano Rosolino è stata una bellissima storia d’amore che, però, è finita come ha raccontato, qualche tempo dopo il campione in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage. “Una bellissima storia, che mi ha insegnato un sacco di cosa, una che forse non mai raccontato: mi ha insegnato proprio come tenere la casa, mi ha contagiato con i suoi copri del copri-cuscino; piatto, sottopiatto, sottopiatto del sottopiatto… grazie Roberta”, le parole di lui.

Un addio rispettoso quello tra Rosolino e la Capua che, a sua volta, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più nel 2021, aveva spiegato di non sentirlo continuamente “ma se capita di incontrarci ci salutiamo con affetto. Tra noi non c’è rancore, non ci siamo lasciati in maniera brusca”.

Dopo la fine della storia, la conduttrice ha ritrovato l’amore accanto Giorgio Restelli, storico dirigente Mediaset delle risorse artistiche e, successivamente, ha sposato Stefano Cassoli con cui ha coronato il sogno di diventare mamma con la nascita del figlio Leonardo.

Purtroppo, però, dopo 18 anni insieme di cui 13 di matrimonio, i due si sono lasciati: “A un certo punto ti rendi conto che le priorità non sono più le stesse, i valori sono diversi. Uno cerca di tenere insieme le cose, ma è meglio essere onesti con se stessi e lasciare andare“, le parole di lei a Verissimo nel corso di un’intervista rilasciata a gennaio 2024.