Perchè Silvia Toffanin e la Blasi avrebbero litigato e cosa c’entra Piersilvio Berlusconi

Silvia Toffanin e Ilary Blasi avrebbero litigato dopo anni di di amicizia: il motivo sarebbe legato a Piersilvio Berlusconi.

Silvia Toffanin e Ilary Blasi si sono conosciute quando erano giovanissime nello studio di Passaparola. Entrambe, infatti, hanno iniziato la carriera come letterine nel programma Mediaset condotto da Gerry Scotti. Lavorando l’una accanto all’altra, tra le due è nata un’amicizia sincera che dura da più di vent’anni. In virtù dell’affetto che le lega, Ilary ha scelto di rilasciare la prima intervista post divorzio da Totti proprio nello studio di Verissimo ai microfoni dell’amica.

Un’amicizia solida, dunque, quella tra le due ex letterine intorno alla quale, tuttavia, nelle scorse settimane, sono nati dei pettegolezzi. Pare, infatti, che tra la Toffanin e Ilary qualcosa si sia rotto e che l’amicizia non sia più come quella di una volta: la causa del presunto litigio tra le due sarebbe Piersilvio Berlusconi.

Silvia Toffanin e Ilary Blasi: ecco perché hanno litigato

Il lavoro e una vita privata serena hanno contraddistinto la vita degli ultimi 20 anni sia di Silvia Toffanin che di Ilary Blasi, Dal 2022, però, la vita della Blasi è notevolmente cambiata: prima la fine del matrimonio con Francesco Totti e poi la scelta di Mediaset di toglierle la conduzione dell’Isola dei Famosi affidandole solo Battiti Live 2024. Nella prossima stagione televisiva, però, pare che Ilary non troverà spazio sulle reti Mediaset e questa scelta avrebbe avuto conseguenze anche sulla sua amicizia con la Toffanin.

A rivelare del presunto allontanamento tra la Blasi e la Toffanin a causa delle scelte professionali di Piersilvio Berlusconi è stato Alberto Dandolo che, nella rubrica dal titolo “I buoni, i belli, i cattivi” del settimanale Oggi, ha rivelato che la decisione di Piersilvio di ridurre il lavoro di Ilary a Mediaset avrebbe creato una frattura tra quest’ultima e la compagna.

Pare, inoltre, che la Blasi che avrebbe dovuto condurre la nuova edizione de La Talpa che sarà trasmessa da canale 5, abbia rifiutato tale conduzione costringendo Piersilvio a correre ai ripari offrendo tale occasione a Diletta Leotta che ha accettato. Tutte le scelte professionali del figlio di Silvio Berlusconi, dunque, sarebbero alla base del presunto allontanamento tra le due amiche storiche.

Tuttavia, il litigio tra la Blasi e la Toffanin non è stato confermato dalla dirette interessate che potrebbero svelare la verità a Verissimo ai cui microfoni Ilary si racconta sempre. Tornerà anche nella nuova stagione per svelare i suoi nuovi progetti sentimentali e professionali?