Petit e Marisol stanno ancora insieme? La verità sulla loro storia dopo Amici

Petit e Marisol, dopo essersi incontrati nella scuola di Amici, stanno ancora insieme? Tutta la verità sulla loro storia.

Petit e Marisol sono stati due dei protagonisti indiscussi della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Giovanissimi, inizialmente molto timidi, hanno conquistato il cuore del pubblico con il loro talento. Petit, con la sua voce e le sue canzoni, ha scalato le classifiche e fatto cantare tutto il pubblico di Amici mentre Marisol, con i suoi piedi con cui non danza, ma vola, è entrata nel cuore dei telespettatori anche per la sua grazia e la sua eleganza.

Nella scuola di Amici, oltre ad aver studiato intensamente, il cantante e la ballerina si sono anche innamorati vivendo una bellissima storia d’amore, la prima vera storia per entrambi. Nella scuola si sono uniti e innamorati sempre di più, ma cos’è successo dopo la fine dell’avventura ad Amici?

Petit e Marisol: tutta la verità sulla storia d’amore nata ad Amici

Mentre il pubblico comincia a conoscere gli allievi della nuova classe di Amici, Petit e Marisol continuano a godersi l’amore nato nella famosa casetta dove hanno trascorso nove mesi della loro vita. Amici, per il cantante e la ballerina, è stato importante non solo per i propri sogni professionali, ma anche per la loro vita privata. Entrambi, infatti, hanno scoperto l’amore ed oggi sono sempre più uniti e innamorati come documentano i vari contenuti social.

La coppia ha trascorso l’estate insieme e, durante la partecipazione di Petit ai vari eventi musicali, Mairsol l’ha spesso raggiunto per trascorrere del tempo con lui. Sui social, poi, entrambi condividono spesso contenuti di coppia scambiandosi like e commenti, ma anche dolci dediche.

“Sei capitato nel periodo più bello della mia vita, e anche tu lo hai reso tale… Solo grazie“, ha scritto Marisol su Instagram condividendo una serie di foto insieme in occasione del compleanno del fidanzato. Un amore, quello tra i due giovani artisti, che diventa sempre più importante e che riempie la loro vita. Petit, in particolare, ospite di Wad a Say Waaad?, ha spiegato di aver capito di essersi realmente innamorato solo quando l’avventura ad Amici è finita. “Io l’ho capito – soprattutto con la lontananza, ora che siamo usciti – con la mancanza proprio sua. Quindi il bisogno di stare con lei. Poi se stai bene quando ci stai insieme”, le dolci parole del cantante.