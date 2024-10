Quando inizia C’è Posta Per Te: c’è la data ufficiale

Quando inizia C’è posta per te? Svelata la data della prima puntata della nuova stagione dello storico programma di Maria De Filippi.

Come tutti i programmi di Maria De Filippi, C’è posta per te è un fenomeno della televisione italiana. Con storie di famiglie e di coppie, Maria De Filippi, da oltre 20 anni, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Sin dalla prima puntata, trasmessa il 12 gennaio 2000, il format non è mai cambiato e si basa su famiglie, amici, fidanzati e coniugi che stanno affrontando momenti difficili. In ogni puntata, c’è chi manda la posta ad una persona con cui non ha più rapporti e con la quale intende riallacciare i contatti.

Un format semplice che, però, è amatissimo dal pubblico italiano. Insieme ad Amici e Uomini e Donne, infatti, C’è posta rappresenta una delle trasmissioni di maggior successo di Maria De Filippi che, attualmente, è impegnata con le registrazioni dei primi due programmi. A breve, però, anche C’è posta per te tornerà in onda.

C’è posta per te: svelata la data della prima puntata

Come in ogni stagione televisiva, la regina di Mediaset è Maria De Filippi che va in onda tutta la settimana con Amici, Uomini e Donne e Tu sì que vales. Il talent show del sabato sera farà compagnia ai telespettatori di canale 5 fino al 16 novembre 2024. C’è posta per te, tuttavia, non andrà subito in onda ma bisognerà aspettare ancora qualche settimana.

Come nelle precedenti stagioni televisive, infatti, la trasmissione tornerà in onda a gennaio 2025. Nel dettaglio, la prima puntata sarà trasmessa sabato 11 gennaio. Mediaset, considerando il grande successo che ha la trasmissione, punta tutto sullo show di Maria De Filippi per la seconda parte della stagione televisiva evitando di sprecare puntate durante il periodo delle festività natalizie.

Oltre alle storie delle persone comuni, non mancheranno le sorprese con ospiti vip in studio. Dalle prime indiscrezioni, pare che tra i primi ospiti ci saranno Stash e Annalisa che hanno in comune la partecipazione ad Amici prima di trovare il successo. Accanto ai due cantanti, tra gli ospiti, ci saranno sicuramente attori e non è da escludere che possano arrivare anche i protagonisti di Endless Love esattamente come accaduto nella scorsa stagione con gli attori di Terra amara. Il countdown per il ritorno in tv di C’è posta che, poi, lascerà il prime time del sabato al serale di Amici 2024 di cui è stata presentata la nuova classe, dunque, è ufficialmente cominciato.