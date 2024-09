Quanto guadagna Carlo Conti: le cifre del conduttore Rai

Quanto guadagna Carlo Conti, volto di punta della Rai: ecco le cifre del conduttore toscano, padrone di casa di tanti programmi.

Carlo Conti, da anni in Rai, è ormai un volto di punta della televisione di Stato e, nel corso della carriera, ha condotto programmi di ogni tipo, da Domenica In a L’eredità fino a I raccomandati, La corrida, Tale e Quale Show, I migliori anni fino al Festival di Sanremo che condurrà nuovamente a febbraio 2025. Dopo la scelta di Amadeus di lasciare la Rai e tuffarsi nella nuova avventura sul canale Nove, la Rai ha deciso di puntare tutto proprio su Conti che, attualmente in onda con la nuova edizione di Tale e Quale Show, sta anche lavorando alla nuova edizione del Festival.

Quello di Carlo Conti con la Rai è un impegno grande e importante che il conduttore toscano ha accettato con il sorriso grazie alla fiducia che l’azienda le ha dimostrato convincendo a restare in Rai dove non è solo uno dei conduttori più amati dal pubblico, ma anche uno dei più pagati.

Patrimonio Carlo Conti: ecco quanto guadagna

Con tanti anni di carriera e di successi, Carlo Conti è riuscito ad avere anche un consistente patrimonio. La cifra esatta del cachet che la Rai riconosce a Conti non è nota ma pare che, con i suoi programmi, guadagni circa 2 milioni di euro l’anno. Non si sa, tuttavia, se a tale cifra, ci sia da aggiungere la cifra che percepirà per Sanremo. Conti, nelle precedenti edizioni di Sanremo, aveva percepito circa 500 mila euro, saliti a 550mila nel 2016 e fino ad arrivare a 650mila nell’edizione 2017. Amadeus, invece, aveva ricevuto un compenso di “solo” 350mila euro.

Nel patrimonio di Conti, poi, spicca anche un attico di circa 70 metri quadri nella Torre de’ Ramaglianti, a pochi passi da Palazzo Vecchio, a Firenze. Pur trascorrendo la maggior parte del suo tempo a Roma, per lavoro, il conduttore ha scelto di vivere con la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo a Firenze.

Tuttavia, le cifre guadagnate da Conti non sono ufficiali. Si tratta, infatti, di semplice indiscrezioni perché interrogato da Caterina Balivo, nel corso di una puntata di Vieni da me, alla domanda sui guadagni, aveva risposto senza svelare dettagli e senza scendere nei particolari: “Dichiaro tutto, sto bene e guadagno bene. Posso accontentarmi di tutto quello che voglio riuscendo anche a fare degli ottimi regali a mio figlio”.