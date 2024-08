Qui bimba bellissima, oggi è la regina della Rai. Riuscite a capire chi è?

Qui era solo una bambina mentre provava a suonare il violino: oggi è diventata la regina Rai ed è davvero difficile capire chi sia.

Capelli corti, sguardo fisso sul violino e tanta voglia di imparare: si mostra così la regina della Rai in una foto scattata tanti anni fa e che ha ritrovato tra i tanti ricordi d’infanzia decidendo di condividerla sui social.

Crescendo, la voglia di imparare e di tuffarsi sempre in nuove avventure non l’ha mai abbandonata e le ha permesso di lavorare duramente riuscendo a realizzare i suoi sogni professionali. Osservando la foto, tuttavia, non è facile capire chi sia la conduttrice che è ormai diventata una colonna portante della Rai grazie alla sua professionalità e serietà.

“Di quella volta che finsi (per tre anni!) di voler imparare a suonare il violino… Ne sono uscita stremata. Qui mi esibivo in un indimenticabile Happy birthday (Anche le note per me erano in inglese). In tutta sincerità devo confessare che per via del violino imparai a dire le bugie”, è il messaggio che accompagna la foto. Avete capito chi è?

Da bambina amante della musica a regina della Rai: ecco chi è

Osservando attentamente i lineamenti del viso si arriva facilmente a capire chi sia la bambina della foto. se poi aggiungete gli indizi che stiamo per darvi, la risposta è quasi scontata.

La bambina protagonista dello scatto vintage è una donna di 44 anni, ha i capelli corti e biondi, un fisico asciutto e snello e, soprattutto, conduce ogni domenica pomeriggio il programma in onda su Raiuno dal titolo “Da noi a ruota libera”. Lei è proprio Francesca Fialdini e nella foto aveva sicuramente meno di 10 anni e tanti sogni da realizzare.

“Eri troppo carina già da piccola”, commenta una signora. “Bella già da piccola“, aggiunge un’altra mentre diversi utenti si limitano a raccontare le proprie esperienze con i vari strumenti musicali. Non è la prima volta che la conduttrice condivide dei dolci ricordi con i fan a cui, raramente, regala scatti della sua vita privata.

Un’eccezione, però, la conduttrice l’ha fatta in occasione di una vacanza rigenerante durante la quale ha sfoggiato il fisico fasciato da un elegante bikini. Come molti altri personaggi famosi, dunque, anche la Fialdini, su Instagram, ama condividere i ricordi dell’infanzia raccontando aneddoti speciali per farsi conoscere sempre di più dal pubblico.

Il ritorno di Francesca Fialdini in tv è atteso con la nuova stagione di “Da noi a ruota libera” che, come sempre, andrà in onda la domenica pomeriggio, al termine di ogni puntata di Domenica In.