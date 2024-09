Raimondo Todaro e la crisi con Francesca Tocca: il terremoto ad Amici

Tutto su Raimondo Todaro e la crisi con Francesca Tocca: la coppia di ballerini ha vissuto un vero terremoto ad Amici.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca non sono solo due volti popolari del piccolo schermo, ma sono anche una delle coppie più belle dello spettacolo italiano. Entrambi ballerini, si sono conosciuti quando erano giovanissimi grazie alla loro passione: lui aveva 18 anni e lei 16 ma tra i due non c’è alcun colpo di fulmine. Inizialmente, infatti, sono stati semplici colleghi, ma il feeling che avevano in pista, con il tempo, si trasforma in un vero e proprio sentimento.

Nel 2013, la coppia ha avuto la prima ed unica figlia, Jasmine che ha da poco iniziato la prima media. Il matrimonio, però, è arrivato solo l’anno successivo e, nel 2015, lei è entrata come professionista nel cast di Amici di Maria De Filippi mentre lui è salito alla ribalta grazie a Ballando con le stelle. Una storia d’amore bellissima quella di Todaro e della Tocca che, però, ha vissuto momenti anche difficili.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro: dalla doppia crisi alla ritrovata armonia

Il matrimonio di Francesca Tocca e Raimondo Todaro ha vissuto un momento di forte crisi nel 2019, anno in cui i due si erano lasciati. Durante il momento di allontanamento da Todaro, Francesca Tocca ha avuto un flirt con Valentin Alexandru Dumitru, allievo dell’edizione 2019/2020 di ‘Amici’. I due ballerini, però, hanno sempre avuto rapporti per la presenza della figlia Jasmine e, nel 2021, sono tornati ufficialmente insieme.

Durante l’estate 2023, però, la coppia ha vissuto un altro momento difficile al punto da non essersi più mostrati insieme sui social e da trascorrere le vacanze separati. Nonostante i rumors, però, Todaro e la Tocca non si sono più lasciati ed oggi sono sempre più uniti e innamorati anche se, a Verissimo, hanno confermato di aver avuto una discussione. “Quest’estate abbiamo avuto una discussione in un ristorante. Siccome Francesca è molto impulsiva, si è alzata per schiarirsi le idee e il giorno dopo hanno detto che abbiamo litigato. Però litigano tutte le coppie del mondo”, le parole di lui.

Insieme, infatti, hanno accompagnato la figlia Jasmine a scuola per l’inizio della prima media e sono pronti ad affrontare il nuovo anno di lavoro. Nonostante le voci di un addio di Raimondo Todaro ad Amici che riprenderà con tante novità, pare che il professore sia stato riconfermato, esattamente come tutti gli altri insegnanti. Lei ballerina professionista e lui insegnante di danza, dunque, sono pronti a lavorare ancora insieme, sempre più uniti.