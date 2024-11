Re Carlo e William sono ricchissimi: ecco a quanto ammonta il loro patrimonio

Re Carlo e William sono ricchissimi: il patrimonio di padre e figlio è davvero immenso, ecco a quanto ammonta.

La morte della regina Elisabetta ha regalato al primogenito Carlo non solo il trono, ma anche un patrimonio immenso. L’eredità della grande sovrana, tuttavia, è stata divisa anche tra gli altri figli e i nipoti con il patrimonio di William che è diventato ancora più ingente. A distanza di due anni dalla morte della Regina Elisabetta, la Royal Family d’Inghilterra ha dovuto affrontare diversi problemi, in primis quelli di salute di Carlo stesso e di Kate Middleton che, dopo aver superato il momento più difficile, è tornata a lavorare.

Per Carlo e William, tuttavia, dalla morte della Regina, non sono arrivate solo brutte notizie, ma anche novità interessanti, soprattutto dal punto di vista economico. Secondo un’inchiesta di Channel 4 in collaborazione con il The Sunday Times dal titolo The King, The Prince and their Secret Millions, infatti, il patrimonio di William e Carlo cresce sempre di più.

Re Carlo e William: ecco a quanto ammonta il patrimonio stellare

Quello di Re Carlo e William è un patrimonio davvero stellare che, anno dopo anno, diventa sempre più grande. Il patrimonio del sovrano e del futuro re d’Inghilterra è stato costruito nel corso del tempo con proprietà, immobili e guadagni vari. Il Re e il Principe guadagnano milioni di sterline, ogni anno, rispettivamente dal Ducato di Lancaster e da quello di Cornovaglia. I guadagni arrivano anche dalla tassa che si deve pagare per attraversare i fiumi, scaricare merci sulle spiagge e far passare cavi, gestire scuole e associazioni di beneficenza e persino scavare tombe.

Secondo l’inchiesta, nel 2023, il Ducato di Lancaster ha fruttato a re Carlo 35 milioni di sterline, mentre William ne ha incassati 30. Cifre grandissime che Carlo e William utilizzano in modo diverso. Secondo quanto trapela dall’Inghilterra, infatti, il primogenito di Carlo e Lady Diana, utilizzerebbe i soldi guadagnati dai Ducati per finanziare le proprie attività, comprese quelle benefiche.

Tuttavia, intorno ai guadagni di William, non mancano le polemiche soprattutto per il rifiuto di dichiarare quanto pagato in tasse per gli introiti del Ducato stesso. Insomma, il patrimonio della Royal Family d’Inghilterra, in particolare di Re e Carlo che, in famiglia, hanno un ruolo diverso e più importante da quello degli altri componenti, diventa sempre più grande e importante. Un patrimonio che i due reali proveranno a proteggere per lasciarlo agli eredi.