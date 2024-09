Re Carlo, ultime notizie: terremoto nella Royal Family, tutti contro di lui

Secondo le ultime notizie sulla Royal Family, Re Carlo sta meglio ma la sua ultima scelta potrebbe scatenare un vero terremoto.

La Royal Family può finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo aver affrontato mesi difficili sia per la malattia di Re Carlo che per quella di Kate Middleton. La Principessa, come ha annunciato lei stessa in un video diventato virale, ha concluso la chemioterapia e sta lentamente tornando alla sua vita anche se la battaglia non è ancora conclusa come hanno spiegato i medici. Allo stesso modo, anche il cancro di Re Carlo sarebbe sotto controllo e le condizioni del sovrano sarebbero finalmente buone.

Il Re, inoltre, a differenza della nuora, è stato lontano dagli impegni pubblici per poche settimane per poi prendere nuovamente in mano le redini della Monarchia. Il primogenito dell’amatissima Regina Elisabetta, infatti, dopo aver delegato alcune attività alla moglie Camilla e al figlio William, è tornato al suo posto prendendo anche decisioni scomode. Una, in particolare, rischia di scatenare un vero e proprio terremoto in famiglia.

Re Carlo ultime notizie: la scelta che fa infuriare la famiglia

Re Carlo è sempre stato molto attento alla gestione delle risorse economiche della Monarchia e, dopo la morte della Regina Elisabetta, salito al trono, ha preso alcune decisioni orientate al risparmio. Tuttavia, una decisione non sarebbe stata gestita nel migliore dei modi e rischia di creare una profonda spaccatura in famiglia. Nulla che riguarda il rapporto, già fragile, con il figlio Harry perché a far discutere è stata la scelta di licenziare le guardie del corpo private a sorveglianza del Royal Lodge, la residenza di Windsor in cui vive il fratello Andrea.

Secondo i tabloid britannici, la scelta di Carlo non avrebbe come obiettivo quello di risparmiare sulle spese della sicurezza, ma anche quello di spingere il fratello a cambiare residenza. Un gesto che, secondo voci di corridoio provenienti dall’Inghilterra avrebbe “alimentato le polemiche in famiglia”.

L’atteggiamento di Carlo, inoltre, non sarebbe piaciuto neanche ad Anna ed Edoardo che avrebbero gradito maggiore empatia da parte di Carlo nei confronti del fratello. William e Kate, invece, non avrebbero avuto voce in capitolo sulla vicenda anche se la posizione del primogenito di Diana è ben nota. A tal proposito, il Daily Mail scrive: “William nutre da tempo rancore nei confronti di Andrew per il suo atteggiamento poco accogliente quando presentò per la prima volta Kate Middleton alla famiglia reale e ritiene che suo padre sia stato troppo tenero nei suoi confronti”.