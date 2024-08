Riccardo Guarnieri, si allarga la famiglia. Gioia per l’ex di Ida dopo Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri, lo storico ex fidanzato di Ida Platano, allarga la famiglia: grande gioia per l’ex cavaliere di Uomini e Donne.

Uomini e Donne va in onda ormai da tantissimi anni e sono diversi i protagonisti che hanno lasciato il segno e tra questi c’è sicuramente Riccardo Guarnieri. All’interno del programma ha avuto diverse frequentazioni, compresa quella con Roberta Di Padua, oggi felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza ma la storia che ha fatto sognare, ma anche discutere è stata sicuramente quella con Ida Platano. Dopo essersi conosciuti e innamorati, hanno lasciato insieme il programma per vivere la storia nella quotidianità.

Con il ritorno a Uomini e Donne, però, la scintilla è scattata nuovamente fino alla rottura definitiva. Lui, poi, ha scelto di chiudere il cerchio non tornando più a Uomini e Donne ed oggi pare abbia trovato nuovamente l’amore. Poco presente sui social, poco tempo fa, ha fatto un’eccezione per condividere con i follower una bellissima notizia.

Riccardo Guarnieri: dolce annuncio sui social

Riccardo Guarnieri, lontano dallo studio di Uomini e donne, ha ripreso quella che era la sua vita lontano dai riflettori riuscendo anche a trovare l’amore. Nella sua vita pare ci sia una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo e tiene lontano dai social pubblicando pochissimo del suo privato. Tuttavia, felicissimo per la bella notizia ricevuta, ha deciso di condividere alcuni avvenimenti sui social mostrando gli ultimi arrivati in famiglia.

L’ex cavaliere del trono over, infatti, da amante degli animali, ha annunciato l’arrivo di tanti, piccoli gattini che sono pronti ad inondarlo d’amore. L’ex cavaliere ha così pubblicato un tenerissimo video in cui si mostra in compagnia dei micetti che hanno già stravolto la sua vita riuscendo a strappargli un sorriso anche nei momenti più difficili. Una notizia che è diventata virale in poco tempo e che ha emozionato tutti.

Insomma, dopo aver provato a trovare l’amore in tv, Riccardo ha trovato quello vero nei suoi gattini, ma anche nella donna con cui, attualmente, divide le sue giornate e chissà se, in futuro, deciderà di fare il grande passo convolando a nozze e mettendo su famiglia diventando papà per la prima volta. Nel frattempo, la sua ex storica Ida Platano continua ad essere single e c’è chi è pronto a scommettere su un suo ritorno nel parterre dopo il fallimentare trono della scorsa stagione che si è concluso senza scelta.