Uomini e Donne, Roberta e Alessandro: si allarga la famiglia, sogno ad occhi aperti

Per Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, coppia nata a Uomini e Donne, arriva la notizia più bella: il web si scatena.

Uomini e Donne, da più di 20 anni, contribuisce a creare coppie che, dopo anni, stanno ancora insieme. Tra quelle più belle e amate dal pubblico spiccano le coppie di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, Beatrice Valli e Marco Fantini, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Tuttavia, anche nel trono over si sono formate diverse coppie e nella scorsa stagione, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, dopo una breve frequentazione in studio, hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione.

La scelta di viversi nella quotidianità aveva scatenato diversi dubbi: in tanti, infatti, non avrebbero scommesso sulla durata della storia ma oggi, dopo sei mesi, tutti si stanno ricredendo. Roberta e Alessandro, infatti, sono sempre più uniti e felici come dimostrano i vari contenuti social e proprio una foto pubblicata dall’ex dama di Uomini e Donne sta scatenando l’entusiasmo del web.

Roberta e Alessandro, la famiglia si allarga dopo Uomini e Donne: una foto infiamma il web

I due si erano frequentati prima che Alessandro lasciasse il programma con Ida Platano per poi ricominciare a vedersi quando è tornato in trasmissione alla fine della storia d’amore con la stessa Ida. Un amore che sta sciogliendo tutti i dubbi perché, oggi, non solo è diventato sempre più profondo, ma potrebbe dare vita a qualcosa di davvero meraviglioso.

Una foto pubblicata da Roberta su Instagram, infatti, non è passata inosservata agli occhi attenti dei fan secondo cui l’ex dama del trono over potrebbe nascondere un dolce segreto. “Ci siamo tutti ma proprio tutti” sui social mentre ha tra le braccia una cagnolina. Alla didascalia ha aggiunto anche un cuore rosso scatenando il gossip.

Ad oggi, tuttavia, non si sa se l’ipotesi dei fan sia giusta anche perché non ci sono ulteriori indizi che facciano effettivamente pensare ad una gravidanza in corso. Attualmente, la coppia si sta godendo le vacanze in attesa di prendere decisioni importanti. Roberta e Alessandro, infatti, non vivono insieme: lui è ancora a Salerno mentre Roberta vive a Cassino con il figlio Alex, nato dal matrimonio con Giuseppe d’Aguanno.

Vicinanza, non avendo figli, non ha mai nascosto di avere il desiderio di poter, un giorno, diventare padre: quel momento sarà più vicino del previsto? La verità, probabilmente, arriverà a settembre con la nuova stagione di Uomini e Donne a cui la coppia potrebbe partecipare come ospite in studio.