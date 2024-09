Rita Dalla Chiesa ha un nuovo amore: chi c’è dopo l’addio a Fabrizio Frizzi

Rita Dalla Chiesa nuovamente innamorata: chi c’è e dopo l’addio a Fabrizio Frizzi, grande amore della conduttrice.

Rita Dalla Chiesa non smette di stupire e torna a parlare d’amore e, in particolare, del matrimonio con Fabrizio Frizzi a distanza di anni dalla fine del loro matrimonio. La conduttrice e il conduttore, scomparso nel 2018, sono stati sposati dal 1992 al 2002 e, anche dopo il divorzio, hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto. La Dalla Chiesa ha spesso parlato dell’affetto che l’ha sempre legata all’ex marito che, dopo di lei, si è legato a Carlotta Mantovan con cui ha avuto la figlia Stella che, oggi, è identica al padre.

Quello tra Frizzi e la Dalla Chiesa è stato un grande amore come è ha dichiarato lei stessa nell’intervista che ha rilasciato ai microfoni di Monica Setta nel programma “Storie di donne al bivio”: “Dopo di me lui ha amato profondamente Carlotta Mantovan ma le nostre storie appartengono a tempi diversi – le sue parole – Oggi penso che se avessi saputo perdonare, il mio matrimonio con Fabrizio probabilmente non sarebbe finito”.

Rita Dalla Chiesa: chi ha amato dopo Fabrizio Frizzi

Dopo la fine del matrimonio con Fabrizio Frizzi, Rita Dalla Chiesa ha avuto altre storie, in particolare quella con l’architetto greco Akis Panakis e quella con il giornalista sportivo ed ex modello polacco Tomasz Tomaszewski. Più volte, dunque, la conduttrice ha provato a rifarsi una vita sentimentale senza, però, riuscire a realizzare nuovamente il suo sogno d’amore eterno. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Vero, la Dalla Chiesa ha raccontato di aver avuto una vita sentimentale bella, ma di non essere stata molto fortunata.

Attualmente, infatti, pare che nella vita della conduttrice non ci sia nessun amore. Impegnata con il suo lavoro, ad oggi, il cuore della conduttrice batte per la figlia Giulia Cirese, nata dalla storia con Roberto Cirese, per il nipote Lorenzo e per i suoi amatissimi cani.

Nessun, nuovo fidanzato, dunque, nella vita della conduttrice che, sempre molto schietta e sincera, pur parlando d’amore con Monica Setta, non si è sbilanciata nell’intervista a rilasciata al programma Storie di donne al bivio. Ad oggi, dunque, il grande amore della conduttrice resta Fabrizio Frizzi di cui, dopo il divorzio, ha sempre rispettato le scelte riuscendo ad instaurare anche un rapporto di stima e rispetto con Carlotta Mantovan che ha incontrato l’amatissimo conduttore in una fase diversa della sua vita.