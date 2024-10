Roberta Bruzzone curiosità: che lauree ha l’ex protagonista di Ballando con le Stelle

Roberta Bruzzone curiosità: cosa ha studiato la criminologa più famosa della televisione italiana? Tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Roberta Bruzzone, nata il 1° luglio del 1973 a Finale Ligure in provincia di Savona, è una delle criminologhe più famose della televisione italiana. Si è occupata di casi importanti di cronaca come l’omicidio di Sarah Scazzi, la scomparsa di Denise Pipitone e la strage di Erba. Casi che hanno sconvolto l’opinione pubblica italiana e che hanno portato la Bruzzone a partecipare a diverse trasmissioni televisive diventando così molto popolare. Da La vita in diretta e Porta a porta fino a La macchina della verità e La scena del crimine sono diverse le trasmissioni, soprattutto Rai, alle quali ha partecipato. Nel corso del tempo, però, la sua popolarità l’ha portata anche a Ballando con le stelle.

Del programma di Milly Carlucci, Roberta Bruzzone è stata una commentatrice a bordo campo che ha poi lasciato per “gli innumerevoli impegni di lavoro che mi attendono mi impediscono di garantire la mia presenza il sabato sera su Rai1. Questa temporanea incursione nel mondo del puro intrattenimento è stata molto interessante sotto il profilo professionale, mi ha arricchito e mi ha permesso di veicolare messaggi importanti. Ma ora quel poco tempo che avevo a disposizione si è ridotto ulteriormente. Da qui la decisione di rifiutare la richiesta di continuare a far parte del cast”. Una carriera importante quella della criminologa che è riuscita a svolgere il lavoro dei suoi segni seguendo un percorso di studi mirato.

Roberta Bruzzone curiosità: cosa ha studiato la criminologa

Roberta Bruzzone, per riuscire a diventare una criminologa, ha deciso di trasferirsi a Torino, dopo il diploma, laureandosi in psicologia clinica con il massimo dei voti e specializzandosi in psicopatologia forense all’università di Genova. Successivamente decide di specializzarsi in criminologia studiando negli Stati Uniti. Comincia così a lavorare come psicologa forense e criminologa occupandosi di vari casi di cronaca che le hanno permesso di acquisire popolarità e diventare una delle più importanti criminologhe italiane.

Inoltre, nel 2009, ha fondato la CSI Academy sulla formazione e le consulenze in scienze forensi e criminologia investigativa. E’ anche docente di Criminologia Investigativa all’Università degli Studi Niccolò Cusano e di Psicologia Investigativa, Criminologia e Scienze Forensi all’Università LUM Jean Monnet di Bari.

Grazie al proprio lavoro, inoltre, la Bruzzone ha anche incontrato il grande amore. Dopo il divorzio da Massimiliano Cristiano con cui è stato sposata dal 2011 al 2015, si è innamorata di Massimo Marino funzionario della Polizia di Stato che ha sposato nel 2017.