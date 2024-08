Roberta Morise al battesimo del figlio vestita così: cosa ha indossato la conduttrice

Roberta Morise si presenta così al battesimo del figlio Gianmaria e lascia tutti senza fiato: assolutamente bellissima.

Roberta Morise, splendida come sempre, ha scelto un look raffinato ed elegante per il battesimo del suo primo figlio. La showgirl è diventata mamma per la prima volta lo scorso 24 maggio quando ha messo al mondo il piccolo Gianmaria, frutto del suo amore con lo chef Enrico Bartolini. Dopo qualche giorno trascorso in ospedale, mamma e figlio sono tornati a casa accolti da tutta la famiglia.

Al settimo cielo per il nuovo capitolo della sua vita, sta condividendo diversi momenti sui social. In particolare, la conduttrice ha pubblicato una serie di foto del battesimo di Gianmaria e, tra i tanti dettagli, a stupire tutti è stato il look di lei che, con estrema semplicità, ha letteralmente incantato i fan.

Il look di Roberta Morise fa impazzire tutti: elegante e raffinata con semplicità

“Vita mia”, scrive Roberta Morise nella didascalia del post dedicato al figlio Gianmaria che le ha cambiato totalmente la vita. Sorridente, con gli occhi a cuore, l’ex professoressa dell’Eredità si gode la bellissima giornata insieme al compagno Enrico Bartolini da cui si lascia abbracciare teneramente. Tutti gli scatti esprimo l’autenticità dei momenti vissuti, ma i fan, oltre a fare gli auguri ai genitori, si sono congratulati con Roberta anche per il look.

La showgirl, infatti, ha indossato un abito bianco e lungo che ha messo in risalto la sua carnagione scura così come i suoi capelli nerissimi. Con un make up molto naturale e i capelli lisci, lasciati sciolti sulle spalle, la Morise è davvero incantevole. “Sei il ritratto della felicità“, scrive una ragazza. “Finalmente la felicità! Robertina sei sempre la meglio“, aggiunge un’altra.

Per la Morise è un momento davvero magico e per lei le gioie non sono ancora finite. Dopo aver festeggiato Gianmaria, infatti, tra pochi giorni coronerà anche il suo amore con Enrico. La coppia convolerà a nozze il prossimo 31 agosto in Toscana, all’Andana Resort, dove lo chef ha il suo ristorante stellato «La Trattoria».

«Il matrimonio sarà al tramonto, all’aperto, in Toscana all’Andana, dove ci siamo visti per la prima volta. Sarà una festa bucolica e il mio amico, il conduttore Alberto Matano celebrerà le nozze. Ci saranno tutte le persone a noi care, canteremo e balleremo», aveva raccontato lei come riporta il settimanale Oggi. Il countdown per i fiori d’arancio, dunque, è ufficialmente partito.