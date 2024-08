Roberta Morise, la foto con il figlio fa boom di like: cuore di mamma

Roberta Morise si mostra insieme al figlio Gianmaria e la tenera foto fa impazzire il web: l’ex professoressa dell’Eredità emoziona tutti.

Per Roberta Morise è un momento sentimentalmente magico. L’ex professoressa dell’Eredità vive da tempo una bellissima storia d’amore con lo chef Enrico Bartolini con cui ha realizzato il suo sogno più grande: diventare mamma. Al termine di una gravidanza serena, la donna ha dato alla luce il piccolo Gianmaria lo scorso 24 maggio.

I primi giorni, tuttavia, non sono stati semplicissimi per la neo mamma che ha dovuto attendere un po’ prima di poter portare il piccolo a casa. Superato il momento difficile, Roberta Morise, Gianmaria ed Enrico Bartolini sono tornati a casa insieme per iniziare la nuova vita in famiglia. Lei che ha sempre condiviso molto di sé sui social e ha così regalato ad una una sua foto in versione mamma in cui sorride mentre stringe tra le braccia il suo bambino.

Roberta Morise e il piccolo Gianmaria: la foto in bianco e nero che ha emozionato tutti

Dopo aver vissuto una storia importante con Carlo Conti e dopo la relazione con Giulio Fratini, oggi fidanzato con Elisabetta Gregoraci, Roberta Morise ha ritrovato l’amore accanto ad Enrico Bartolini con cui ha inizialmente vissuto il sentimento con molta discrezione. La gravidanza e la proposta di matrimonio hanno poi spinto la coppia a vivere la relazione alla luce del sole mostrandosi spesso insieme.

La gioia per la nascita di Gianmaria è così grande che l’ex professoressa dell’Eredità, oggi conduttrice, non perde occasione per condividere i suoi momenti da mamma. Sui social, così, è diventata virale una foto in cui, bellissima e con un sorriso radioso, mamma Roberta rivolge uno sguardo innamorato al suo bambino che tiene teneramente tra le braccia.

Uno scatto semplice e spontaneo che ha emozionato tutti i fan della Morise che, il prossimo 31 agosto, vivrà un altro giorno speciale. Dopo aver coronato l’amore con l’arrivo di Gianmaria, infatti, lei ed Enrico Bartolini convoleranno a nozze diventando ufficialmente marito e moglie.

In attesa di ammirarla con l’abito da sposa, i fan non nascondono la gioia di vederla in versione mamma: “Sei meravigliosa con il tuo bambino”, “L’amore di una mamma per il suo bambino”, “Sei bellissima con il tuo bimbo”, “Ti guarderà sempre con gli occhi dell’amore”, scrivono i fan sotto la foto.