Rod Stewart lascia al personale di un hotel a cinque stelle una mancia di 10.000 sterline e dice loro come spenderle

La leggenda del rock Sir Rod Stewart ha sorpreso il personale di un hotel a cinque stelle in Scozia con una mancia di 10.000 sterline, prima di consigliare loro come spenderle.

Il generoso gesto è stato compiuto al Gleneagles Hotel nel Perthshire, dove ha festeggiato la vittoria del Celtic sui Rangers con la moglie e i due figli. Sir Rod, 78 anni, che è stato in cima alle classifiche britanniche per sei volte, l’anno scorso ha visitato l’ospedale locale dell’NHS nell’Essex per pagare personalmente le ecografie dei pazienti e contribuire a ridurre le liste d’attesa.

In realtà, il rocker e la sua famiglia stavano vivendo in un hotel a cinque stelle in Scozia, godendosi il loro “primo #hogmanay” in assoluto e valorizzando la loro origine scozzese.

L’ex modella Penny Lancaster ha condiviso su Instagram con i suoi 190.000 follower uno scatto della sua famiglia nell’American Bar dell’hotel Aucherarder durante il fine settimana, taggando la sua famiglia nel dolce scatto. Penny era splendida in un lungo abito nero mentre posava accanto al figlio e al marito, entrambi eleganti in giacca e cravatta.

Tornando su Instagram il giorno di Capodanno, Penny ha condiviso altri scatti del modo in cui lei e i suoi cari hanno festeggiato il 2024: Rod e i suoi due figli Alastair e Aiden hanno sfoggiato il kilt per celebrare il nuovo anno in stile scozzese. “I ragazzi del primo #hogmanay sono orgogliosi della loro origine scozzese”, ha scritto Penny nella didascalia del dolce aggiornamento. “#happynewyear @aidenstew_1888 @alastairwstewart @sirrodstewart”.

Dopo aver festeggiato la vittoria della sua amata squadra di calcio, il Celtic, contro i Rangers per 2-1, sabato scorso, Rod, la moglie Penny e il figlio diciottenne Alistair sono stati avvistati mentre si godevano la loro pausa in un hotel del Perthshire.

Prima di andarsene, Rod ha lasciato una mancia più che generosa di 10.000 sterline al personale dell’hotel, prima di dire loro come spendere la somma. La leggenda del canto li ha esortati a scommettere sulla Scozia che porterà a casa il trofeo agli Euro 2024.

In un altro atto di gentilezza degli ultimi anni, la rockstar ha donato 5.000 sterline a una studentessa di infermieristica dell’NHS che si era trovata in difficoltà dopo aver contratto il Covid 19 e aveva dovuto interrompere la sua carriera di infermiera.

Natasha Jenkins ha trascorso 22 giorni con un respiratore e al suo ritorno a casa ha ricevuto un assegno dal cantante di Maggie May. Ha espresso la sua sorpresa e la sua gratitudine, dicendo: “Ora sto molto bene.

Quando ho visto l’assegno che Rod Stewart mi aveva mandato sono rimasta a bocca aperta. È stata una cosa davvero molto gentile da parte sua. L’assegno mi ha lasciato a bocca aperta. Mi sono iscritta a una palestra che mi sta aiutando fisicamente e mentalmente e la vita è davvero bella al momento”.

La generosa star ha anche trovato una casa a schiera da 500.000 sterline per una famiglia in fuga dall’Ucraina devastata dalla guerra, promettendo di coprire l’affitto e le bollette per almeno un anno. Nonostante la sua generosità, Sir Rod ha ammesso che agli inizi era solito riutilizzare le bottiglie di bibite gassate dei suoi figli per risparmiare e fu persino accusato di far pagare l’affitto alle sue vecchie fidanzate.

Nel 2013 ha dichiarato a Esquire: “Mio padre, essendo scozzese, mi ha insegnato a badare alle finanze. Sono accorto. Qualcuno potrebbe definirmi tirchio. Il mio vecchio amico Ronnie Wood ama scherzarci sopra. “Stretto come due mani di vernice”, mi chiama. Stretto come due mani di vernice”.