Nelle ultime ore Romina Power ha fatto parlare di sé con un comunicato sorprendente, in cui non esclude azioni legali.

Quando si parla di Romina Power, non si parla solo di musica, ma di un pezzo importante della cultura pop italiana. Una donna che ha attraversato decenni di carriera, trasformandosi nel tempo senza mai perdere la sua aura, quel fascino un po’ fuori dal tempo che la rende sempre riconoscibile.

Il pubblico la ama anche per questo: per la sua autenticità, per il modo diretto con cui parla, ma anche per quel velo di mistero che spesso accompagna le sue parole. E proprio per questo, il suo ultimo messaggio pubblico ha fatto immediatamente il giro del web.

Cosa ha comunicato Romina Power e il perché delle minacce legali

Non si tratta di una semplice dichiarazione, ma di una presa di posizione forte, netta, che lascia intendere che qualcosa l’abbia profondamente infastidita. Non ha usato mezzi termini, e anzi, ha lasciato intendere che si è già mossa, d’accordo con gli organizzatori, per tutelare ciò che considera importante. Parliamo della magia di un concerto, della sacralità di un’esibizione dal vivo, e del rispetto che – secondo lei – dovrebbe sempre accompagnarla.

Chi conosce Romina Power sa bene che non è mai stata una da mezze misure. Lo si è visto in passato, nei momenti difficili, nelle scelte personali e professionali, e lo si rivede adesso, in questo comunicato in cui – senza fare giri di parole – si parla chiaramente di divieto assoluto alla registrazione integrale dei concerti. La diffusione non autorizzata di quei momenti, che per lei sono quasi rituali, rappresenta una violazione della loro essenza, della loro intimità. Non si tratta solo di un tema legale, ma di un invito a riscoprire qualcosa che forse stiamo perdendo: il piacere di vivere il presente senza distrazioni.

E infatti, tra le righe del suo messaggio, c’è anche un’esortazione che sa di poesia: “Spegnere i cellulari e accendere il sogno di vivere la magia della musica”. Un invito, sì, ma anche una dichiarazione d’intenti. Perché Romina, oggi, è lontana dalla donna che cantava spensierata con AlBano sulle note di Felicità. È cresciuta, si è confrontata con il dolore, ha scelto una vita meno sotto i riflettori, fatta di spiritualità, arte, e riflessione. E oggi, da artista completa, chiede che i suoi concerti siano vissuti per quello che sono: esperienze irripetibili, da custodire nel cuore e non in una cartella del telefono.

Il comunicato non entra nei dettagli legali, ma è chiaro che se le regole stabilite con gli organizzatori non verranno rispettate, Romina Power non esiterà a procedere per vie ufficiali. E questo ha creato un misto di reazioni tra i fan: c’è chi approva con entusiasmo questa sua scelta contro la distrazione digitale, e chi invece la considera una presa di posizione troppo drastica. Però, come spesso accade con lei, anche stavolta è riuscita a far parlare, a far riflettere. E forse era proprio questo il suo intento.