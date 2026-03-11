Rose Villain, 36 anni, ha scelto un modo originale per condividere una notizia molto attesa: diventerà mamma. L’artista ha annunciato di essere in dolce attesa tramite il videoclip della sua nuova canzone, nel quale si vedono anche le reazioni delle persone care alla coppia. Il futuro papà è suo marito Andrea Ferrara, 37 anni, con cui Rose si è sposata a New York nel maggio 2022. La cantante ha descritto il matrimonio come “un matrimonio rock”, ricordando il suo vestito corto e l’atmosfera speciale condivisa con il compagno, artista e produttore delle sue canzoni.

Le radici e l’amore per la musica

Nata a Milano nel 1989, Rose Villain – all’anagrafe Rosa Luini – è figlia dell’imprenditore Franco Luini e di Fernanda Melloni, scomparsa nel 2017. Alla madre ha dedicato la canzone Monet, realizzata insieme a Elisa. Ospite a Verissimo, Rose aveva ricordato la mamma con queste parole: “Mia mamma è forse una delle ragioni per cui io ho iniziato a fare musica perché lei cantava. Da quando ero in culla c’era sempre musica in casa. Lei mi ha sempre spronato a seguire il sogno”.

Il percorso artistico e la vita a due

Dopo la maturità, Rose si è trasferita a Los Angeles per studiare musica e canto, formando la sua prima band, The Villains, da cui deriva il suo nome d’arte. Successivamente si è spostata a New York, dove ha incontrato Sixpm. La coppia condivide la passione per la musica, scrivendo insieme canzoni, e ora si prepara ad accogliere il primo figlio, segnando un nuovo capitolo personale e artistico nella vita della cantante.