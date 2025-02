In conferenza stampa al festival di Sanremo, fanno capolino anche le lacrime. Quelle di Carlo Conti che ricordando la sua mamma, si commuove e deve fermarsi. “Sono stato tirato su solo dalla mia mamma, dato che mio babbo morì quando avevo 18 mesi. Era una donna fortissima che mi ha insegnato due cose fondamentali: il rispetto e l’onestà. Faceva un sacco di lavori per tirare su questo zuzzurellone, ma la sera non è mai mancata la tavola apparecchiata anche solo per noi due”.

E ha poi concluso sull’educazione: “Ai figli bisogna dare ali e radici”.