“Nessuna censura, ma determinati cantanti non li passiamo, né carte canzoni, stiamo molto attenti a questo”. A dirlo in conferenza stampa è Simona Sala, la direttrice di Radio2. Parlando della selezione musicale dell’emittente e delle polemiche sui testi sessisti e violenti del rap, in particolare di Tony Effe, la Sala ha aggiunto: “Sarebbe bello intervistare tutti questi cantanti, capire da dove prendono quel tipo di insulti, soprattutto rispetto alle donne”.

“Siamo pronti a passare tutto quello che riteniamo giusto, corretto, bello. Il fenomeno sociale è importante, le canzoni sono il racconto della società, non sono solo canzonette, non possiamo chiudere la porta e basta se i nostri figli e i nostri nipoti le ascoltano”.

Poi, riferendosi a Tony Effe, la direttrice ha concluso: “Sesso e Samba l’abbiamo passata, quelle di prima no – aggiunge riferendosi a Tony Effe – ed è interessante capire la sua evoluzione, addirittura verso il califanese”.