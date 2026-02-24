La seconda serata del Festival di Sanremo del 25 febbraio vedrà sul palco 15 dei 30 Big in gara, votati dal pubblico tramite Televoto e dalla giuria delle Radio. Al termine della puntata sarà stilata una classifica parziale con le prime 5 canzoni più votate, senza indicare il loro ordine preciso.

Il programma della seconda serata di Sanremo 2026

Al Teatro Ariston debutteranno i giovani delle Nuove Proposte: quattro artisti presentati da Gianluca Gazzoli, già al timone delle selezioni di Sanremo Giovani e Sarà Sanremo lo scorso anno. I ragazzi si sfideranno in due duelli diretti e saranno votati dal Televoto, dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla giuria delle Radio. I due artisti più votati accederanno alla terza serata.

A co-condurre con il duo Conti-Pausini ci saranno Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. L’esibizione in piazza Colombo sarà affidata a Bresh, mentre l’apertura del Festival vedrà il ritorno del vincitore dello scorso anno, Olly, come annunciato da Carlo Conti.