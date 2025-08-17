Scandalo a Londra. Il principe Filippo di Edimburgo, marito della regina Elisabetta II d’Inghilterra fu davvero l’amante della madre della nuora Fergie? (Fergie è la moglie divorziata di Andrew, secondo figlio di Elisabetta e Filippo, al centro di scandali per le sue liaisons dangereuses, in particolare col finanziere pedofilo Jeffrey Epstein).

Il nuovo gossip agita i sudditi del regno britannico, con i più decisi a negare ma con uno dei baluardi dell’imperialismo inglese. il Mail, che spara la rivelazione:

“La mamma di Fergie era l’amante del principe Filippo: questa accusa di tradimento è al centro dell’attenzione a Palazzo dopo le rivelazioni bomba sul principe Andrea”.

La rivelazione è in un nuovo libro su Andrew, Entitled, dove, scrive sull’Observer Tanya Gold, Andrew Lownie, con poche prove a sostegno, sostiene che i genitori degli York, il principe Filippo e Susan Barrantes, abbiano dormito insieme.

Scandalo al corteo nuziale

Ricorda Andrew Lownie che nel corteo nuziale per il matrimonio di Andrew e Fergie, nel 1986, “Il padre dello sposo e la madre della sposa – amanti 20 anni prima – sedevano nella terza carrozza salutando la folla…”

In nessuna parte di questa avvincente descrizione del giorno delle nozze del Duca e della Duchessa di York nel 1986, Lownie cerca rifugio in parole come “presunto”, “voce” o persino “riportato”. Le due figure che condividevano il landò trainato da cavalli quel giorno di luglio erano, ovviamente, il Principe Filippo e la madre di Sarah Ferguson, la signora Susan Barrantes, sposata due volte. Che fossero amanti è un dato di fatto, chiaro e semplice.

Lo stesso Ronald Ferguson, il padre di Fergie, accennò a dei sospetti nel suo libro di memorie del 1994 “The Galloping Major”, scrivendo: “Ho sempre sospettato che il Principe Filippo avesse un debole per Susie. Certamente, sono rimasti amici ancora oggi”.

“La sua osservazione, sebbene sobria, conteneva una nota di amarezza, dato il suo matrimonio travagliato. La storia si aggiunge a una lunga serie di speculazioni sulla vita sociale e sentimentale del principe Filippo, spesso alimentate dal suo carisma e dal suo documentato interesse per la compagnia femminile.

“Mentre il Duca di Edimburgo ha negato tali voci durante la sua vita, quest’ultimo resoconto riaccende il dibattito sulla realtà privata dietro la famiglia più nota della Gran Bretagna”.

Altre fonti affermano che non ci sono prove credibili a sostegno dell’affermazione che la madre di Sarah Ferguson fosse l’amante del principe Filippo. Sebbene voci e speculazioni siano circolate, in particolare all’interno di certi circoli sociali, queste affermazioni non sono mai state comprovate e sono ampiamente considerate pettegolezzi infondati.

Alcuni resoconti suggeriscono che la voce fosse un argomento di conversazione tra i membri del “Thursday Club”, secondo un giornalista britannico, ma queste non sono considerate fonti affidabili.

Tante donne per Filippo

In passato, diverse donne sono state associate al principe Filippo, il che non ha fatto che aggiungere ulteriore sostanza alle voci sull’infedeltà del principe alla regina. Altri personaggi dell’alta società, come Penelope Knatchbull, la Contessa Mountbatten di Birmania e molti altri, erano legati al Duca di Edimburgo.

Anche se nulla fa pensare che Edwina Mountbatten fosse l’amante del Principe Filippo. Sebbene Edwina e lo zio del Principe Filippo, Lord Mountbatten, avessero un matrimonio aperto ed entrambi avessero avuto relazioni extraconiugali (sembra certo un flirt fra la duchessa e il premier indiano Jawaharlal Nehru) non ci sono prove che suggeriscano una relazione sentimentale tra Edwina e il Principe Filippo. Lo zio del Principe Filippo, Lord Mountbatten, era una figura di spicco della famiglia reale e aveva uno stretto rapporto con il Principe Filippo.