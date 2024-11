Scanu: “Ecco il vero motivo per cui ho litigato con Maria”

Valerio Scanu parla del rapporto con Maria De Filippi e rivela il vero motivo per cui ha litigato con la conduttrice di Amici.

Scintille a distanza tra Valerio Scanu e Maria De Filippi il cui rapporto torna al centro del gossip dopo una dichiarazione della conduttrice e una risposta del cantante. Nel corso delle varie edizioni di Amici, Maria De Filippi ha instaurato legami speciali con alcuni allievi che, con il tempo, sono diventati dei veri e propri amici. E’ il caso di Emma Marrone che, spesso, trascorre le vacanze con lei, di Alessandra Amoroso ma anche di Annalisa che l’ha voluta accanto il giorno del matrimonio.

Ci sono, tuttavia, ex allievi con cui la conduttrice ha interrotto totalmente i rapporti. Tra questi c’è Valerio Scanu che è tornato a parlare della conduttrice e del motivo del litigio che li ha portati a separare totalmente le loro strade.

Valerio Scanu e Maria De Filippi: ecco perché non si parlano più

Maria De Filippi, in una delle puntate pomeridiane dell’attuale stagione di Amici, parlando degli ex allievi, si è lasciata andare ad una dichiarazione che è sembrata una frecciatina verso i concorrenti che hanno preso le distanze dal talent show. “Chi fuori da qui ha successo, è grato a questo talent. Chi, invece, non ne ha oppure lo perde, dice che qui siamo tutti brutti e cattivi perché non lo abbiamo capito”, ha detto la conduttrice senza fare nomi.

Alla conduttrice ha risposto Valerio Scanu che, in un’intervista rilasciata a MowMag, ha dichiarato di non essersi sentito toccato dalle parole della conduttrice “perché sono sempre stato grato al programma“. Scanu, inoltre, ha precisato che non perde mai occasione per ricordare che arriva da Amici. Nonostante la riconoscenza, tuttavia, qualcosa si è rotto nel rapporto tra Scanu e la De Filippi e a svelare il motivo è stato lo stesse cantante.

“In passato ho criticato pubblicamente Maria con dichiarazioni che, col senno di poi, forse sarebbe stato meglio tenere per me. Me ne prendo la responsabilità, ma sarebbe stato meglio avere intorno, al tempo, persone in grado di fermarmi, di dirmi che non fosse il caso. Comunque, ero incazzato nero quando sono esploso in quel modo, non lo nego”, ha spiegato il cantante.

Ad oggi, il rapporto tra la conduttrice e Scanu sembrerebbe compromesso per sempre. Scanu, infatti, non fa parte neanche del cast di Amici Verissimo condotto che Maria De Filippi ha affidato a Silvia Toffanin.