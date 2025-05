Anticipazioni La Promessa: dalla domenica 4 a sabato 10 maggio 2025. Tensioni crescenti nella soap opera spagnola

Nel cuore della soap opera “La Promessa”, si sviluppa un intricato gioco di segreti e rivelazioni che promette di tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 4 al 10 maggio 2025 rivelano un quadro drammatico, ricco di colpi di scena, dove le relazioni tra i personaggi si fanno sempre più complesse. Questo porta a uno scandalo che potrebbe avere conseguenze devastanti per tutti.

Nel complesso, la serie di eventi in “La Promessa” si intreccia in modi inaspettati, portando i personaggi a confrontarsi con il loro passato e con i segreti che li legano. L’anticipazione per le prossime puntate cresce, con i fan che si chiedono come si risolveranno queste tensioni e quali ulteriori rivelazioni emergeranno. La trama si infittisce, promettendo scandali futuri che renderanno la visione ancora più intrigante.

La rivelazione di Jana

La storia si concentra su Jana, che finalmente rivela a Manuel la verità sulla sua identità. In realtà chiamata Mariana, Jana confessa di avere informazioni cruciali riguardo alla morte di Dolores e al rapimento del piccolo Curro, avvenuti anni fa. La rivelazione più scioccante è che l’uomo responsabile di questi eventi vive ancora a La Promessa. La prova di ciò è un anello di famiglia che Jana ricorda di aver visto in quel tragico momento, ora nelle mani di Manuel, aggiungendo una dimensione inquietante alla sua eredità.

Nel frattempo, Maria si trova in una posizione difficile. È sul punto di svelare a Manuel le verità nascoste, ma l’arrivo inaspettato del marchese interrompe il suo tentativo, creando un clima di tensione palpabile. Curro, sempre più insofferente verso Julia, decide di chiedere a Martina di allontanarla, mentre Lope è in conflitto con Marcelo riguardo al suo desiderio di lavorare in cucina. Questa dinamica crea attriti che si riflettono sulle relazioni personali e professionali all’interno della casa.

La tensione tra Cruz e Alonso continua a crescere, specialmente dopo un incidente a cavallo che coinvolge uno dei figli degli Orestes. Cruz, infuriato, rifiuta di scrivere una lettera di condoglianze, evidenziando il desiderio di mantenere le distanze dalla famiglia Orestes. Inoltre, Alonso decide di togliere a Lorenzo la gestione dell’attività delle marmellate, restituendola a Catalina, scatenando le ire di Cruz.

Un altro punto cruciale è rappresentato da Pelayo, che cerca di scusarsi con Simona per il male causato a Catalina. Questo gesto, sebbene semplice, riesce a toccare il cuore di Catalina, facendola riavvicinare a Pelayo. Le tensioni aumentano ulteriormente quando Maria rimprovera Jana per aver sconvolto Manuel con accuse gravi riguardo la morte di Dolores, basandosi solo su un ricordo nebuloso di un anello.