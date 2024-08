Segreti di famiglia: arriva la decisione Mediaset, cambia tutto

Quale sarà il destino di Segreti di famiglia, la serie turca che ha accompagnato i telespettatori per tutta l’estate? La decisione Mediaset.

Segreti di famiglia è la serie turca che Mediaset ha trasmesso ogni domenica durante i mesi estivi intrigando il pubblico di Canale 5 sin dalla prima puntata. La serie, che tra gli altri protagonisti ha Kaan Urgancioglu, l’attore che in Endless Love interpreta Emir, racconta la storia di Ilgaz e Ceylin, procuratore e avvocato che si ritrovano a collaborare per scoprire la verità sulla morte di Inci, la sorella di Ceylin di cui, inizialmente, è stato incolpato il fratello di Ilgaz.

Tutte le puntate di Segreti di famiglia sono state trasmesse nella prima serata di ogni domenica, ma da questa settimana tutto cambia. Il prossimo appuntamento con Segreti di famiglia, infatti, è per giovedì 29 agosto per lasciare la domenica sera al ritorno de La rosa della vendetta. Quella di Mediaset sarà una decisione temporanea o definitiva?

Mediaset: ecco il futuro di Segreti di famiglia

Con il ritorno di tutti i programmi autunnali, Mediaset si ritrova a dover cambiare nuovamente il palinsesto e a prendere decisioni che lasciano l’amaro in bocca ai telespettatori. Se la decisione di mandare nuovamente in onda La rosa della vendetta è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, così non è per la scelta di cambiare il giorno della messa in onda di Segreti di famiglia.

Entrambe le serie turche, infatti, hanno debuttato su Canale 5 nello stesso periodo: La rosa delle vendetta è sempre stata trasmessa il venerdì sera e Segreti di famiglia la domenica sera, ma ora tutto cambia. Con la scelta, infatti, di riservare la prima serata del venerdì al gran finale della prima stagione di Endless Love che spiazzerà tutti con un segreto drammatico, Piersilvio Berlusconi e la sua squadra hanno dovuto rivedere anche il restante palinsesto.



Mediaset: ecco il futuro di Segreti di famiglia (Fonte Mediaset Infinity) – Blitzquotidiano.it

A farne le spesse sono stati proprio i telespettatori di Segreti di famiglia che, ora, attendono di sapere quale sarà il futuro della loro serie preferita. Il giovedì sera, infatti, a partire dal 12 settembre, sarà occupato dalla nuova edizione del Grande Fratello costringendo così la serie a traslocare nuovamente.

Secondo voci di corridoio, la serie potrebbe essere spostata al mercoledì sera anche se l’11 settembre debutterà la nuova fiction I fratelli Corsaro. Non c’è, dunque, alcuna certezza sul destino della fiction: i fan, tuttavia, sperano di poter assistere al finale della storia tra Ilgaz e Ceylin per poter scoprire tutta la verità sul caso della morte di Inci la cui soluzione non è affatto scontata come sembrava inizialmente.