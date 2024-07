Manila Nazzaro e le nozze con Oradei: come ha reagito l’ex Amoruso

Manila Nazzaro ha sposato Stefano Oradei e dopo le nozze arriva l’immancabile reazione dell’ex fidanzato Lorenzo Amoruso.

Raggiante, serena e innamorata: Manila Nazzaro sta vivendo un sogno ad occhi aperti accanto a Stefano Oradei che ha sposato lo scorso maggio dopo un breve fidanzamento e con cui sta trascorrendo un’estate unica fatta d’amore, di viaggi e divertimento.

Sempre bellissima come quando vinse il titolo di Miss Italia, Manila Nazzaro, sin dal primo incontro con l’ex maestro di Ballando con le stelle, non ha mai nascosto di aver sentito nuovamente le farfalle nello stomaco. Una sensazione che non provava da tempo e che le ha permesso di riassaporare la bellezza dell’amore dopo la difficile fine del fidanzamento con Lorenzo Amoruso.

Prima di incontrare ed innamorarsi di Stefano Oradei, infatti, la Nazzaro è stata a lungo fidanzata con Lorenzo Amoruso. L’ex calciatore era al suo fianco anche durante la sua lunga avventura al Grande Fratello Vip dove, più volte, aveva parlato di matrimonio.

Con Amoruso, però, non solo il matrimonio non è mai arrivato, ma c’è stata la fine del rapporto. Poco dopo la rottura, Manila si è innamorata di Oradei con cui è convolata a nozze e, dopo il matrimonio, è arrivata la reazione dell’ex Amoruso.

La reazione di Lorenzo Amoruso al matrimonio dell’ex Manila Nazzaro con Stefano Oradei

Al matrimonio di Manila Nazzaro con Stefano Oradei ha partecipato l’ex marito di lei, Francesco Cozza con cui ha avuto i figli Francesco e Nicolas, ma non Lorenzo Amoruso con cui, pare, la relazione sia finita in malo modo. Da parte dell’ex calciatore non è arrivata nessuna reazione diretta alle nozze dell’ex fidanzata Manila Nazzaro, ma alcuni movimenti social sono stati interpretati come una reazione indiretta allo scambio delle fedi tra la Nazzaro e Stefano Oradei.

Lorenzo Amoruso, infatti, ha pubblicato alcune storie in compagnia della propria fidanzata sottolineando indirettamente di aver ormai voltato pagina e di essere innamorato dell’attuale compagna. Dopo l’addio alla Nazzaro anche Amoruso ha ritrovato l’amore accanto ad Afarin Mirazei, una splendida modella e fashion designer di origine persiane più giovane di lui.

Afarin, infatti, ha 32 anni, vive a Firenze ed è tifosa della Fiorentina e da diverse mesi il suo cuore batte non solo per la squadra viola, ma anche per Amoruso.

Dopo aver messo un punto sulla storia vissuta, sia Lorenzo Amoruso che Manila Nazzaro hanno ormai voltato pagina ed interrotto ogni tipo di rapporto. Se l’ex calciatore condivide sui social i teneri momenti che trascorre con la propria fidanzata, la Nazzaro si gode il marito Stefano Oradei che ha sorpreso tutti dopo il matrimonio con l’annuncio più bello.