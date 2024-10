Silvia Toffanin curiosità: che laurea ha la conduttrice di Verissimo

Sapete tutto di Silvia Toffanin e le curiosità che la riguardano? Ecco la laurea che ha conseguito la conduttrice di Verissimo.

Protagonista della tv italiana da anni, Silvia Toffanin, come conduttrice, è nata sulle reti Mediaset conquistando il successo e la popolarità come letterina di Passaparola, lo storico game show del preserale di canale 5 condotto da Gerry Scotti. Dopo quell’esperienza, la carriera della Toffanin ha spiccato il volo fino a farla approdare nel salotto di Verissimo, il talk show del weekend di canale 5 che conduce da anni.

Nel salotto di Verissimo, ogni settimana, intervista tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della tv, della musica e della televisione scavando nelle vite di tutti i suoi ospiti. Della propria vita privata, invece, parla pochissimo essendo molto schiva e riservata. Di lei, infatti, si sa che è da anni la compagna di Pier Silvio Berlusconi con cui ha avuto due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, ma cosa si conosce, ad esempio, del suo percorso di studi?

Titolo di studio Silvia Toffanin: ecco in cosa è laureata

Il successo di Silvia Toffanin è sicuramente dovuto alla sua professionalità e all’empatia che dimostra di avere sempre nei confronti dei propri ospiti. Tuttavia, Silvia per affermarsi come conduttrice ha deciso anche di concludere un percorso di studi per poter affrontare nel migliore dei modi il suo lavoro nonostante quello dello spettacolo sia un mondo arrivato casualmente nella sua vita.

Nata a Bassano del Grappa nel 1979, ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie a Miss Italia per poi approdare a Passaparola e condurre anche Nonsolomoda, andato in onda in seconda serata fino al 2009. Nonostante il lavoro e il successo, tuttavia, la Toffanin ha deciso di portare a termine i suoi studi.

La compagna di Pier Silvio Berlusconi, infatti, ha conseguito la laurea in Lingue Straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, con una tesi che parlava dei telefilm americani per adolescenti. Il suo relatore è stato Aldo Grasso, giornalista e critico televisivo.

La laurea è arrivata nel 2007 e ha segnato un traguardo importante per la Toffanin arrivato prima dell’arrivo del primogenito Lorenzo arrivato nel 2010. Silvia, inoltre, è iscritta all’albo dei giornalisti professionisti. Un percorso professionale lineare quello della Toffanin che, dopo aver rotto il ghiaccio partecipando a Miss Italia, ha seguito la propria strada raggiungendo il successo e l’affetto incondizionato del pubblico.