Silvia Toffanin: età, lauree, dove vive, ritocco denti, figli e matrimonio Piersilvio. Tutto su di lei

Tutto quello che c’è da sapere su Silvia Toffanin: dall’età alle lauree fino al lutto e alla relazione con Piersilvio Berlusconi e figli.

Silvia Toffanin è uno dei volti più amati del piccolo schermo e con la conduzione di Verissimo, entrando ogni settimana nelle case degli italiani, ha conquistato l’affetto del pubblico che apprezza la sua professionalità e la sua eleganza. Della carriera della Toffanin si sa quasi tutto, ma sono effettivamente pochi i dettagli sulla sua vita privata. Discreta e riservata, infatti, non ama il gossip e, nonostante sia da anni la compagna di Piersilvio Berlusconi, ha sempre preferito mantenere un basso profilo mostrandosi in sua compagnia solo durante le occasioni ufficiali.

Oggi, Silvia Toffanin è una donna in carriera, con una relazione stabile e con due figli, ma cosa si sa del suo passato? Qual è stato il percorso che le ha permesso di approdare su Canale 5 diventando, anno dopo anno, una delle conduttrici più affidabili di Mediaset? Nata a Marostica, nel 1979, è cresciuta a Cartigliano, in provincia di Vicenza e dopo il diploma presso il Liceo Linguistico G.B. Brocchi di Bassano del Grappa e successivamente, precisamente nel 2007, anno in cui già lavorava in tv, si è laureata in Lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Silvia Toffanin ha anche una sorella, Daiana a cui è legatissima e con cui ha affrontato un dolore enorme.

Silvia Toffanin: carriera, la morte della mamma, Piersilvio Berlusconi e i figli

La carriera di Silvia Toffanin in televisione è iniziata con Passaparola, lo storico game show di canale 5 condotto da Gerry Scotti e che ha lanciato tantissimi personaggi televisivi come Ilary Blasi a cui, ancora oggi, la Toffanin è legata da una solida e profonda amicizia. Dopo gli anni trascorsi a Passaparola come letterina, la Toffanin ha dato una svolta alla propria vita professionale conducendo Non solo moda, rotocalco fashion di Mediaset prima di diventare la padrona di casa di Verissimo.

La carriera della Toffanin è legata a Mediaset così come la sua vita privata. Lavorando per Canale 5, infatti, Silvia Toffanin ha incontrato Piersilvio Berlusconi dando il via ad una storia d’amore importante e che dura ormai da tantissimi anni. L’incontro fatidico tra i due avvenne durante una partita di beneficienza del Milan e, da quel momento, l’amore è diventato sempre più forte fino a portarli prima ad una convivenza e poi alla decisione di formare una famiglia. La coppia, infatti, ha due figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015.

Nonostante stiano insieme da anni e la loro unione non abbia subito crisi, Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi non si sono mai sposati. Tuttavia, da tempo si parla di matrimonio ed oggi, in virtù di una promessa fatta da Piersilvio a papà Silvio prima di morire, potrebbe diventare realtà.

Quella di Silvia Toffanin, dunque, è una vita piena di successi e traguardi importanti, ma non sono mancati i dolori, in primis quello legato alla morte dell’amatissima mamma Gemma, venuta a mancare nel 2020 dopo aver lottato contro una malattia.