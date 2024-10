Sonia Bruganelli, che laurea ha la concorrente di Ballando con le stelle

Che laurea ha Sonia Bruganelli? Prima di tuffarsi nel mondo dello spettacolo, ecco il titolo di studio conseguito dall’ex di Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli ha ufficialmente cominciato la sua avventura a Ballando con le stelle 2024 arrivata nel momento giusto della sua vita come ha spiegato lei stessa nel corso della prima puntata. Davanti alle telecamere del programma di Milly Carlucci, la Bruganelli ha raccontato quello che è stato il suo percorso professionale ricordando di aver fatto l’opinionista al Grande Fratello Vip e all’Isola dei Famosi e di aver inizialmente rifiutato Ballando perché la prima proposta era arrivata subito dopo la separazione da Paolo Bonolois.

Quest’anno, invece, con una nuova consapevolezza e tanta voglia di mettersi in gioco, Sonia Bruganelli ha deciso di trasformarsi in ballerina e, alle telecamere della trasmissione del sabato sera di Raiuno, non solo ha ricordato i suoi inizi del mondo del lavoro, ma ha anche svelato la laurea conseguita che le ha permesso, poi, di lavorare dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Laurea Sonia Bruganelli: il titolo di studio dell’imprenditrice

Sonia Bruganelli è un’imprenditrice che, da anni, lavora dietro le quinte del mondo dello spettacolo e che, solo negli ultimi anni, ha deciso di mostrarsi al pubblico prima come opinionista e poi come concorrente di un programma amatissimo come Ballando, ma prima di tuffarsi nel mondo del lavoro, Sonia ha concluso il suo percorso di studi con la laurea. A raccontare tutto è stata lei stessa alla telecamere dello show di Milly Carlucci.

“Mi laureo in scienze della comunicazione e, da quel momento, decido di lavorare dietro le quinte del mondo dello spettacolo” – ha detto nel corso della prima puntata. “Ho avuto la fortuna di aver incrociato da giovanissima un personaggio televisivo come Paolo Bonolis mi ha dato l’opportunità di poter iniziare a lavorare dietro le quinte. Ero un pesce fuor d’acqua e ho dovuto cercare di mettermi una serie di corazze perché ero comunque la fidanzata del conduttore anche se facevo le fotocopie. Psicologicamente ed emotivamente io sono stata il +1 per tutta la vita”, ha aggiunto la Bruganelli.

Dopo la laurea, trovare spazio nel mondo del lavoro, non è stato facile per Sonia Bruganelli che ha dovuto costruirsi una corazza per trovare il proprio spazio. Oggi, però, è una donna di successo, con una propria agenzia, la SDL, per l’esternalizzazione dei casting, tre figli di cui è perdutamente innamorata e un nuovo fidanzato, il maestro di ballo Angelo Madonia.