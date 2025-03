Sonia Bruganelli sceglie un look informale per la festa del suo compleanno: la 51enne è bellissima, sembra una ragazzina. I commenti social.

Diretta, sincera e a volte anche scomoda, Sonia Bruganelli non sempre ha ottenuto un consenso popolare uniforme. Per diversi anni ha lavorato dietro le quinte della tv ed è stata la moglie di Paolo Bonolis, poi ha debuttato nel ruolo di opinionista prima al Grande Fratello e in seguito a L’Isola dei famosi, e questo le ha permesso di affermarsi come personaggio. Inoltre è stata protagonista dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, dove ha avuto diversi contrasti con Selvaggia Lucarelli.

Sonia non si è sottratta nemmeno al gossip. L’opinionista dopo aver annunciato la fine del suo matrimonio con Bonolis si è legata al ballerino Angelo Madonia. I due dopo un periodo di clandestinità sono usciti allo scoperto e hanno ammesso la relazione, una storia che la Bruganelli considera importante e che vive giorno per giorno. In diverse interviste Sonia ha elogiato il ballerino di Ballando con le stelle per la sua disponibilità e comprensione: “Mi reputo fortunata perché ho una persona accanto a me che comprende e mi vuole bene e alla quale voglio bene.

È una persona intelligente e consapevole dell’affetto che nutro verso il mio ex marito.” Lo scorso 20 Febbraio 2025 Sonia Bruganelli ha compiuto 51 anni, ed è stata celebrata sui social dall’attuale fidanzato, che ha condiviso un video che la ritrae circondata da palloncini, ma anche dal figlio Davide Bonolis che l’ha omaggiata con una dedica social. L’opinionista ha festeggiato la vigilia del suo compleanno con Madonia e il giorno seguente è andata a cena fuori con l’ex marito Bonolis e alcuni amici.

Sonia Bruganelli, outfit informale ma trend per il suo compleanno

Madonia ha condiviso anche una storia dove mostra Sonia intenta a spegnere le candeline, un momento informale dove la Bruganelli ha scelto un look decisamente semplice. L’ex opinionista ha indossato dei jeans gamba larga con tasconi, in stile combat e una t-shirt nera con scollo a V: un look di tendenza, molto in voga tra le influencer.

Make up acqua e sapone e capelli sciolti, Sonia è apparsa sorridente e poco impostata. Nonostante la sua passione per la moda e la tendenza a fare acquisti di un certo peso economico, l’ex signora Bonolis per festeggiare il suo compleanno ha preferito mantenere un basso profilo e non esagerare con qualche look eccentrico.

I fans hanno apprezzato la sua scelta e le hanno fatto una serie di complimenti. Diversi anche gli auguri che Sonia ha ricevuto sui social, che dimostrano quante persone la seguono e apprezzano il suo modo di fare non da tutti condiviso.