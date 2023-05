Stefano De Martino: “Belen? Sogno camere separate. Io la sera crollo”

Stefano De Martino, intervistato dal settimanale Oggi, dice di sognare di vivere con Belen in stanze separate: “Io la sera a letto crollo, lei va avanti fino a tardi a vedere le serie coreane. Mi tocca addormentarmi con la tv accesa”.

Le parole di Stefano De Martino

Al settimanale il conduttore di Bar Stella parla anche del ritorno con la showgirl (“Ogni volta che ci siamo lasciati perdevo la fede nuziale: ora ne ho tre”), di come ha scoperto che sarebbe diventato papà e della figlia che la showgirl ha avuto da Antonino Spinalbese: “Mi chiama Teté. Per lei sono uno zio, un padre ce l’ha e non ho mai pensato di sostituirlo”.

Confessa: “È difficile tenere insieme una famiglia. Ma Belen e io ci siamo sempre, l’uno per l’altra. Questo vuol dire amare: esserci”. E aggiunge: “Sono meglio come ex che come compagno, starmi accanto non è facile”.

L’ex ballerino di Amici, grande tifoso del Napoli e prossimo conduttore della festa per lo scudetto, racconta di essere un uomo in costante cambiamento (“Vorrei togliermi tutti i tatuaggi, sono il marchio di una vita fa”). E che c’è stato un momento, quando il successo lo ha travolto, in cui non si riconosceva: “A riportarmi coi piedi per terra è stata Maria De Filippi. Io facevo il galletto, lei mi guardava e diceva: Sei un pirla”.