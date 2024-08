Stefano de Martino ha ceduto ai ritocchini? Com’era ad Amici e com’è oggi

Anche gli uomini cedono al fascino della chirurgia estetica: Stefano De Martino si è sottoposto ai famosi ritocchini? Ecco la verità.

Non solo le donne, ma anche gli uomini cedono sempre più spesso alla chirurgia estetica correggendo quei piccoli difetti estetici che tutti hanno. Nel mondo dello spettacolo, sono tanti i personaggi che, nel corso degli anni, hanno modificato il proprio aspetto. Tra i tanti, pare che anche Stefano De Martino si sia sottoposto ad una serie di interventi per sfoggiare la bellezza con cui, oggi, incanta tutti.

Da quando ha debuttato in tv, il conduttore napoletano è effettivamente cambiato e tali modifiche hanno dato vita a diverse interpretazioni: da una parte c’è chi sottolinea che sia stato fisiologico e dovuto alla sua crescita e, dall’altro, c’è chi è convinto che il conduttore si sia fatto aiutare dal chirurgo, ma cosa c’è di vero?

Stefano De Martino: com’è cambiato da Amici ad oggi

Era il 2009 quando un giovanissimo Stefano De Martino entrava nella scuola di Amici di Maria De Filippi con tanti sogni da realizzare. All’epoca sperava di poter trasformare la passione per la danza in un lavoro non immaginando che quell’esperienza gli avrebbe cambiato la vita per sempre. Nello show incontra e si innamora di Emma Marrone iniziando con lei una storia che ha fatto sognare tutti. Negli occhi dei fan storici di De Martino ci sono ancora le immagini di Amici e sono tanti coloro che ricordano com’era all’epoca il conduttore.

Rispetto all’immagine di oggi, infatti, non c’erano i muscoli ben definiti, i tanti tatuaggi e anche il viso sembrava leggermente diverso. In particolare, le labbra erano più sottili, gli zigomi meno evidenti e le orecchie più visibili. Il dubbio che possa essersi rifatto c’è e a fare chiarezza sui presunti ritocchini è stato lui stesso in un’intervista rilasciata qualche tempo fa ai microfoni di Fanpage.

“Chirurgia? Ero molto più brutto, ma il risultato è quello che conta. Il primo intervento l’ho fatto al naso perché me l’ero spaccato . Ho messo a posto qualcosina, tipo i denti”. Insomma, Stefano, come potete vedere nella foto qui in alto, è cambiato tanto nel corso del tempo e lui stesso ammette di essersi fatto aiutare dai mezzi che oggi sono a disposizione di tutti.

In perfetta forma, felice della propria immagine, il conduttore napoletano è così pronto ad entrare tutti i giorni nelle case degli italiani conducendo dal 2 settembre la nuova edizione di Affari Tuoi che, dopo anni, sarà orfano di Amadeus.