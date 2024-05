Taylor Swift indossava un tubino nero da 3 mila dollari per andare fuori a cena con Travis Kelce, il suo grande nuovo amore, ma quelli di People hanno sgamato e hanno trovato modelli identici o simili su Amazon a partire 27 dollari.

Anche se la cantante non è estranea a indossare abiti scintillanti sul tappeto rosso, osserva Averi Baudler su People, recentemente ha ricordato al mondo che un tubino nero non passa mai di mod. Così è stato quandoè uscita a a cena con Travis Kelce dopo il gala del 15 e Mahomies Foundation Golf Classic a Las Vegas. Il 1 maggio, l’uomo d’affari Sacha Tanha ha condiviso uno scatto della serata della coppia a Sin City, in cui Swift ha scambiato il suo abito di gala verde con un miniabito nero scintillante con spalle scoperte da 3 mila dollari di Alaïa.

Che tu voglia vestirti per una serata romantica con la tua dolce metà come Swift, scrive Averi Baudler, per un happy hour sul tetto con gli amici o per partecipare a un matrimonio estivo, un abito nero senza tempo è un capo essenziale dell’armadio che ti ritroverai a indossare per tutta la stagione. Inoltre, sono incredibilmente facili da abbinare tutto l’anno: basta sostituire i sandali con il cinturino con un paio di stivali al ginocchio una volta che le temperature si sono raffreddate.

Se il prezzo di $ 3.030 sull’abito esatto di Swift non rientra nel tuo budget, non preoccuparti. Abbiamo raccolto stili simili da Amazon, Revolve e altri a partire da soli $ 27.

Swift potrebbe aver indossato il suo tubino nero durante un romantico appuntamento notturno con Kelce, commenta amcora Averi Baudler, ma questo sosia di Amazon è anche “perfetto” per matrimoni, eventi aziendali e feste estive, secondo le recensioni. Più di 22.700 acquirenti gli hanno assegnato una valutazione perfetta per la sua vestibilità “confortevole e svolazzante” e per il “tessuto di qualità” e apprezzano che il suo design alto-basso offra una copertura aggiuntiva pur mantenendo una sensazione “civettuola e traspirante”.