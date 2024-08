Tina Cipollari cambia look prima di Uomini e Donne: irriconoscibile così

Tutto pronto per la nuova stagione di Uomini e Donne con Tina Cipollari che ha deciso di sorprendere sfoggiando un nuovo look.

Dopo un’estate vissuta lontano dalle luci dei riflettori, Tina Cipollari è pronta per tornare ad occupare la sua sedia di opinionista. Dal 28 agosto, giorno della prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne, tornerà a commentare le vicende sentimentali delle dame e dei cavalieri del trono over ma anche il percorso dei nuovi tronisti. Sempre schietta e sincera, la bionda opinionista rappresenta un punto fermo della trasmissione di Maria De Filippi dando vita, spesso, anche ad importanti dinamiche.

Spesso, infatti, con le sue indagini, ha portato a galla verità scomode sui protagonisti del programma con discussioni in studio che hanno raggiunto anche toni abbastanza accesi. Per la prossima stagione, dunque, Tina è pronta a scatenarsi e, in vista del grande ritorno in tv, ha deciso di cambiare look

Il nuovo look di Tina Cipollari: addio all’immagine da vamp, ecco com’è

Dopo Gianni Sperti che ha stravolto la propria immagine in seguito ad un viaggio fatto in Brasile, anche Tina Cipollari ha deciso di rinnovare il proprio look. Sin dai primi anni in cui ha occupato la poltrona da opinionista, Tina ha sempre sfoggiato un look da vamp con capelli super cotonati e abiti da sera e importanti. Dopo anni, ha così deciso di ringiovanire la propria immagine e, sebbene non rinunci agli splendidi abiti lunghi ed eleganti, ha cambiato il colore e il taglio di capelli.

Il biondo caldo, infatti, ha lasciato spazio ad un biondo più freddo e i boccoli hanno lasciato spazio ad una piega liscia ma con un ciuffo vaporoso. Anche la lunghezza è cambiata perché oggi Tina sfoggia un taglio medio con capelli che superano le spalle.

Una trasformazione che non stravolge l’immagine di Tina ma la rende ancora più bella e e affascinante. Nonostante abbia 58 anni, infatti, continua a non dimostrare la sua età affascinando molto anche gli uomini del parterre senior. Ufficialmente single, nella scorsa stagione, è anche stata corteggiata da qualche cavaliere senza, tuttavia, approfondire la conoscenza.

Secondo voti di corridoio, inoltre, pare che Maria De Filippi abbia pensato a lei come tronista ma ad oggi non ci sarebbe alcuna conferma in merito. Difficilmente, tuttavia, Queen Mary rinuncerà alla presenza di Tina sulla poltrona da opinionista che le si addice alla perfezione.