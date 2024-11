Tina Cipollari senza pietà annienta Gemma: cosa le ha detto davanti a tutti

Tina Cipollari senza freni: la bionda opinionista non si trattiene a Uomini e Donne e commenta con parole durissime Gemma Galgani.

Tina Cipollari non risparmia critiche durissime a Gemma Galgani riaccendendo la rivalità del passato che sembrava ormai superata. Nella stagione attualmente in corso, le discussioni tra la bionda opinionista e la dama di Torino non hanno raggiunto i toni del passato, ma la sfilata femminile ha riacceso tutto. Nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa il 6 novembre 2024, infatti, le dame sono state le protagoniste di una sfilata dedicata al tema della seduzione.

Le dame del trono over si sono presentate in passerella con outift particolari, ma la scelta di Gemma Galgani non è affatto piaciuta a Tina Cipollari che, al termine dell’esibizione, si è scagliata sia contro la dama di Torino, che contro i cavalieri, rei di averle dato voti troppo alti rispetto alla performance.,

La sfilata di Gemma Galgani scatena Tina Cipollari: cos’è successo a Uomini e Donne

Gemma Galgani che ha cominciato la stagione mettendo gli occhi su un cavaliere particolare, è arrivata in passerella ispirandosi a Mena Suvari di American Beauty indossando un vestito solo di rose. La dama di Torino ha provato a muoversi sfoggiando la propria sensualità, ma il risultato non è stato apprezzato da Tina Cipollari che non le ha risparmiato critiche. “Orrenda, orribile“, commenta istintivamente Tina che stronca totalmente l’esibizione della dama storica del trono over.

Diversamente da Tina, l’esibizione di Gemma conquista il parterre maschile con i cavaliere che danno voti molto alti alla dama scatenando la reazione della bionda opinionista. “Voti alti dati per pietà! Non è stata una cosa bella da vedere. La falsità che c’è in questo parterre veramente…Buca le pareti…Ce l’ho con quelli che hanno dato dieci…”, sbotta ancora Tina.

Le parole di Tina non lasciano indifferente Gemma che, stanca di ricevere critiche per ogni gesto e per ogni parola, esplode: “Tu vuoi sempre attaccarmi…Non vuoi mai premiarmi in niente…Non vuoi riconoscere l’inventiva, l’iniziativa…Non ti piaccio da sempre…Qualsiasi cosa abbia fatto…”. Tina, così, ammette di non aver mai provato molta simpatia per la Galgani non avendo mai condiviso tutto quello che ha fatto in studio sin dalle prime stagioni di Uomini e Donne.

“Non mi sei mai piaciuta perchè hai sempre fatto scelte sbagliate, inadeguate…Ma quale sensualità? Ridicola… Loro ti danno questo voto perchè fai pena…E’ la verità…Ci metterei la mano sul fuoco…”, conclude Tina con Maria De Filippi che chiude l’argomento chiamando in passerella un’altra dama.