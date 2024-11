Totti e Noemi, cosa è successo davvero tra di loro dopo il caso Jacobelli

Cos’è successo tra Totti e Noemi Bocchi dopo il caso Jacobelli? ecco tutto quello che è successo nella coppia dopo il gossip bomba.

Non sembra esserci nemmeno l’ombra di una crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi che, in occasione della serata di Halloween, sono stati pizzicati sereni, sorridenti e innamorati. Dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi, il nome di Totti continua ad essere al centro del gossip ma l’ex capitano della Roma sta provando a proteggere la propria vita privata evitando indiscrezioni e pettegolezzi vari.

Nelle scorse settimane, però, una nuova bomba si è abbattuta su Totti che, insieme a Noemi Bocchi, ha reagito con il silenzio ignorando tutti i pettegolezzi e provando a far spegnere tutti i rumors concedendosi un viaggio lontano dall’Italia insieme alla compagna. Tuttavia, i pettegolezzi intorno all’armonia della coppia continuano, ma cos’è successo davvero tra Totti e Noemi Bocchi dopo il caso Jacobelli?

Totti e Noemi Bocchi: le conseguenze dal gossip Jacobelli

Il caso Jacobelli non ha avuto conseguenze sul rapporto tra Francesco Totti e Noemi Bocchi che sono riusciti a superare l’ennesimo gossip unendosi sempre di più come testimoniano le immagini del settimanale Chi. Nonostante le voci insistenti di un presunto tradimento, nella coppia, non sembrano essersi tracce di indiscrezioni e discussioni. L’ex capitano della Roma e Noemi, infatti, sono sempre più uniti e innamorati e, insieme ai rispettivi figli, hanno anche festeggiato Halloween.

La coppia, infatti, è stata pizzicata mentre usciva da una festa e le immagini mostrano due persone molto innamorate che vivono con serenità la relazione. La coppia, reduce da un viaggio a Miami che si è concessa subito dopo il gossip, non ha smentito direttamente le voci sul presunto tradimento. Del resto, Totti ha sempre preferito praticare la strada del silenzio non volendo dare la propria vita in pasto a giornali e rotocalchi.

Dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi, dunque, per Totti, è cominciata una nuova fase della sua vita accanto a Noemi Bocchi che, a sua volta, ha trovato nell’ex calciatore l’uomo per iniziare un nuovo capitolo della sua vita dopo la fine del suo matrimonio. Dall’altra parte, anche Ilary Blasi ha ormai voltato pagine accanto a Bastian Muller con cui sta vivendo una relazione importante lontano dal mondo del gossip. Alle presunte voci di crisi, infatti, anche Ilary ha preferito rispondere mostrandosi serena accanto al fidanzato senza rilasciare interviste o dichiarazioni ai giornali.