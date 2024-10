Totti e Noemi, ecco cosa è successo dopo la bufera social e il caso Jacobelli

Francesco Totti e Noemi Bocchi riappaiono in pubblico dopo la bufera social e il caso Jacobelli: ecco cosa è successo

Il destino di far parlare di sé, sempre e comunque. Francesco Totti ancora sulle prime pagine dei giornali, nonostante siano passati ormai sette anni dal suo addio al mondo del calcio.

Negli ultimi giorni si è parlato (lo ha fatto anche lui) di un clamoroso ritorno al calcio di Totti, con Ivan Zazzaroni che ha lanciato la suggestione di un rientro in attività dell’ex capitano e bandiera della Roma. L’ex calciatore ha anche svelato di essere stato contattato da un paio di squadre di Serie A, ma al momento non è sul terreno di gioco che si concentrano le ultime notizie. È il gossip il ‘regno’ dell’ultima notizia sull’ormai ex Pupone.

Colpa di alcune foto che lo hanno immortalato mentre usciva dallo stesso hotel dove soggiornava Marialuisa Jacobelli, giornalista sportiva e conduttrice. Inevitabili i gossip su una possibile storia tra i due, nonostante Totti sia legato sentimentalmente a Noemi Bocchi. Una liaison confermata dalla stessa Jacobelli: “Due più due fa sempre quattro – le sue parole per commentare le indiscrezioni sul rapporto con Totti –. Se ci sono le foto è evidente. Sì, c’è una liaison“. Ora però arriva la risposta da parte della coppia Totti-Bocchi.

Totti vola a Miami con Noemi: la risposta al caso Jacobelli

Da giorni non si parla di altro in merito a Francesco Totti, con le indiscrezioni e i presunti scoop che si susseguono. L’ex numero 10 della Roma e la sua compagna hanno scelto il silenzio, ma a far parlare sono le ultime foto che li ritraggono insieme.

I due, infatti, sono volati a Miami dove parteciperanno all’EA7 World Legends Padel Tour, evento di Padel che vedrà scendere in campo alcune leggende dello sport, tra le quali anche lo stesso Totti. Negli Stati Uniti la coppia si è regalata anche momenti di relax e alcune foto mostrano i due cenare tranquillamente insieme.

Le immagini li ritraggono in un ristorante a Miami, uno vicino all’altra, in compagnia di altri amici con i quali dividono l’impegno sportivo. La coppia appare rilassata e non turbata da quanto accaduto negli ultimi giorni. Anzi, c’è anche chi racconta che alla partenza per gli Stati Uniti i due ridevano e scherzavano tranquillamente. Ma non manca chi parla del viaggio come tentativo per far calmare le acque e provare a ristabilire la ‘pace’ dopo gli ultimi giorni quantomeno turbolenti.