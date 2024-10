Totti e Noemi, la verità sulla crisi dopo il tradimento

Tutta la verità sulla crisi che ha investito Totti e Noemi dopo il presunto tradimento: ecco cosa sta accadendo.

La storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è sempre stata al centro dell’attenzione sin da quando la coppia è uscita allo scoperto con l’annuncio ufficiale della separazione tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi. Con il tempo, la coppia è riuscita a vivere con discrezione la relazione condividendo sui social pochi momenti di quotidianità. Con i rispettivi figli, Noemi e Totti sono riusciti ad instaurare un legame speciale formando una grande famiglia allargata.

Tutto a gonfie vele, dunque, per Totti e Noemi almeno fino a pochi giorni fa quando è scoppiato un gossip bomba che ha rischiato di compromettere la serenità della coppia: Marialuisa Jacobelli avrebbe, infatti, confermato la liaison con l’ex Capitano della Roma. In molti pensavano che tale gossip avrebbe portato alla rottura tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi, ma a quanto pare, non è affatto così.

Totti e Noemi Bocchi: nessuna crisi, come è stata pizzicata la coppia

Dopo il gossip legato al nome di Marialuisa Jacobelli, si sono diffuse voci di una presunta crisi tra Totti e Noemi Bocchi che, dopo,l’indiscrezione bomba, hanno lasciato l’Italia concedendosi un viaggio a Miami. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, una piccola crisi ci sarebbe stata anche se l’intenzione di entrambi sarebbe quella di salvaguardare il rapporto proteggendolo da qualsiasi voce.

Il viaggio a Miami rappresenterebbe proprio il tentativo di ritrovare quell’armonia che la presunta liason con Marialuisa Jacobelli avrebbe portato via. Pizzicati sia in aeroporto che a Miami, durante una cena, sia Totti che Noemi appaiono con volti scuri e imbronciati anche se, successivamente, il sorriso è tornato sui volti di entrambi. Sia l’ex capitano della Roma che la Bocchi, dunque, non avrebbero alcuna intenzione di mettere fine alla loro storia e i gesti di questi giorni ne sono la prova.

Oltre ad aver lasciato l’Italia per non cadere in provocazioni, la coppia non ha rilasciato dichiarazioni mentre Noemi ha anche tolto la possibilità ai followers di commentare i suoi post su Instagram. Quello tra Totti e la Bocchi, dunque, è un legame solido e stabile. Nessun cambiamento nei programmi della coppia che sta continuando a vivere l’amore indipendentemente dai vari gossip sperando che, concluso il viaggio a Miami, quando torneranno in Italia, il gossip si sia affievolito.