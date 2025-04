Non c’è pace per Sabrina, la dama del trono over di Uomini e Donne: la sua reazione dopo essere stata scaricata da Guido.

Sabrina Zago non trova pace nel parterre del trono over di Uomini e Donne. La dama continua a cercare l’amore ma, finora, non è stata molto fortunata. Dopo il tradimento di Giuseppe che, dopo essere uscito per settimane con lei ha cominciato ad avere un interesse per Agnese, Sabrina ha deciso di tuffarsi in nuove conoscenze.

Dopo vari alti e bassi, infatti, Sabrina, stanca dell’atteggiamento di Giuseppe, ha chiuso ogni rapporto con il cavaliere al punto da averlo bloccato ovunque. Delusa e ferita dall’atteggiamento di Giuseppe, Sabrina aveva pensato di lasciare anche la trasmissione per poi cambiare idea e restare nel parterre del trono over. Sabrina, così, ha cominciato a conoscere altri uomini come Sebastiano con cui ha chiuso subito e Guido con cui ci sono stati diversi baci. Nel corso dell’ultima registrazione, però, è stata scaricata anche da Guido.

Uomini e Donne: cos’è successo tra Sabrina e Guido

Come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la conoscenza tra Guido e Sabrina sta andando avanti, ma nel corso dell’ultima registrazione, c’è stato un colpo di scena. Il cavaliere e la dama dovevano vedersi ma lui, all’ultimo minuto, non è andato a prenderla. Sabrina, da parte sua, spiega di non sentirsi tranquilla nel guidare la notte e, in studio, ammette di essere rimasta delusa dall’atteggiamento di Guido da cui si aspettava più attenzione e considerazione.

Guido si giustifica con delle scuse e poi si concentra sul rapporto con Sabrina. Il cavaliere avrebbe voluto portare Sabrina a cena in un ristorante di un amico e si presume che si trattasse di una sponsorizzazione. Durante il confronto tra Sabrina e Guido interviene Maria De Filippi che annuncia la presenza di un altro cavaliere per Sabrina che, inizialmente, decide di non far scendere perché ha voglia di dedicarsi unicamente a Guido.

L’atteggiamento della dama non piace a Tina Cipollari che, dopo averla difesa durante la frequentazione con Giuseppe, le punta il dito contro esortandola, poi, a non fidarsi di Guido. Secondo la bionda opinionista, infatti, Sabrina, con Guido, starebbe solo perdendo tempo. Di fronte a tale attacco, Sabrina decide poi di incontrare il nuovo cavaliere con cui balla insieme annunciando di voler provare a conoscerlo.

Per Sabrina, dunque, le frequentazioni continuano ad andare avanti tra alti e bassi.