Trump apre le valvole: “Justin Trudeau è figlio di Fidel Castro. La madre dormì con tutti i Rolling Stones”

Donald Trump ha rilanciato in un suo nuovo libro fotografico le false voci secondo cui Justin Trudeau potrebbe essere il figlio di Fidel Castro, dopo averle alimentate alcune settimane fa in una intervista per un podcast. In precedenza il tycoon ha detto anche che la madre del premier canadese, Margaret, ha dormito con tutti i Rolling Stones, secondo un ex assistente.

Ne parlò anche Mick Jagger

Una storia cui Mick Jagger ha fatto riferimento durante una tappa del tour in Canada e che Trump ha rievocato nel suo volume. “Justin Trudeau e io andavamo molto d’accordo, ma c’erano delle differenze naturali per il fatto che lui è molto liberale e io, per usare un eufemismo, non lo sono”, scrive Trump nel libro.

“Sarà molto interessante vedere come andrà in futuro, ma prima devo tornare lì (alla Casa Bianca, ndr).” L’ex presidente poi aggiunge: “sua madre era bella e selvaggia. Negli anni ’70, andava in ‘discoteca’ con i Rolling Stones, ma era anche in qualche modo associata a Fidel Castro. Diceva che era ‘l’uomo più sexy che abbia mai incontrato, e molte persone dicono che Justin è suo figlio. Lui giura di non esserlo, ma come diavolo fa a saperlo! Castro aveva dei bei capelli, il ‘padre’ no, Justin ha dei bei capelli ed è diventato comunista proprio come Castro”.

Il governo canadese smentì tutto già nel 2018

La voce in passato girava a tal punto che il governo canadese la smenti’ nel 2018 mentre l’Associated Press pubblico’ un fact check che smonto’ la storia: Margaret aveva 22 anni quando sposo’ il primo ministro canadese Pierre Trudeau (51) nel 1971, dando alla luce Justin nove mesi dopo il suo matrimonio e quattro anni prima che la donna facesse il suo primo viaggio a Cuba, in un viaggio che attiro’ l’attenzione internazionale.