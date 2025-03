E’ stato appena fatto uno spoiler sul serale di Amici. Un allievo amatissimo è stato infatti eliminato dal talent, ecco di chi si tratta.

Il famoso talent show ha saputo, sin dal primo momento, catturare l’attenzione del grande pubblico. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono ad ogni puntata. Numerosi sono infatti stati i talenti entrati in studio e che sono diventati con il tempo dei veri e propri punti di riferimento per il mondo dello spettacolo.

In modo del tutto inaspettato, sta circolando in rete il primo spoiler sul serale di Amici. E’ infatti spuntato il nome del primo eliminato.

Chi è stato eliminato dal Serale di Amici: il nome

Manca pochissimo alla prima puntata dell’atteso serale di Amici, che ogni anno riesce sempre ad appassionare migliaia di telespettatori. Anche stavolta ci sarà senz’altro un successo straordinario, anche perché sono stati annunciati degli ospiti del tutto inattesi. A giudicare le esibizioni degli allievi, durante questa nuova fase del programma Mediaset, saranno infatti Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Tre personaggi – questi – che hanno, a loro modo, sempre avuto un ruolo fondamentale nel panorama televisivo e artistico italiano.

Sta intanto circolando la prima indiscrezione su chi sarà il prossimo eliminato dal serale, in onda sabato 22 marzo a partire dalle 21.30 su Canale 5. Ad essere eliminata per sempre dal talent sarà proprio la giovane Asia, la bellissima ballerina che tanto ha conquistato i cuori degli italiani e che ha colto tutti di sorpresa con un talento senza precedenti. Purtroppo però, l’artista sarebbe andata via per sempre da quello studio televisivo ma conservando comunque altri sogni nel cassetto. Lo spoiler è stato lanciato dall’esperto di gossip Amedeo Venza che, sul suo profilo social ufficiale, ha anche fatto sapere che Francesca e Vybes sarebbero finiti al ballottaggio finale. Dendy ha invece dovuto lasciare il programma, e questa scelta ha creato molto dispiacere nei fan.

Sta crescendo quindi sempre di più l’attesa per quello che succederà durante queste attesissime puntate del serale di Amici. Ci saranno senz’altro moltissime altre novità, così come altrettanti colpi di scena che terranno incollati gli appassionati al piccolo schermo. In molti non vedono inoltre l’ora di scoprire chi sarà il vincitore, che potrà quest’anno alzare la coppa e che inizierà a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e della musica.