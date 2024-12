Anna Pettinelli, gaffe ad Amici: la produzione la smaschera

Anna Pettinelli messa con le spalle al muro dalla produzione di Amici: la docente non ha saputo rispondere

Le recenti puntate di Amici, sono all’insegna dei battibecchi di Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Il clima di tensione crescente tra le prof di canto, ha catalizzato l’attenzione del pubblico, soprattutto per il comportamento critico e provocatorio della speaker radiofonica.

La situazione sembra aver coinvolto non solo Lorella Cuccarini, ma anche Rudy Zerbi, che ha contribuito a una dinamica di scontri che alimenta le discussioni tra i fan del programma. Quello che non è passato di certo inosservato è il momento della gaffe della Pettinelli, provocata nientepopodimeno che dalla produzione.

La tensione accesa qualche giorno fa dalla Pettinelli, sembra non volersi placare molto facilmente, nonostante le due abbiano già tentato di chiarire ma evidentemente senza risultati. Le opinioni discordanti e due punti di vista differenti sarebbero al centro delle accese discussioni che stanno mettendo in ombra persino gli stessi allievi del talent di Canale 5, nonostante proprio un allievo in particolare pare sia l’elemento della discordia.

Anna Pettinelli smentita dalla produzione: le parole esatte della collega

Amici è un programma che mette in risalto i giovani talenti del canto e della danza. Questo compito tocca a dei professionisti che vengono chiamati “prof” e come potrebbe succedere in una scuola reale non sempre i prof la pensano allo stesso modo su un determinato alunno.

Anna Pettinelli si è mostrata particolarmente critica nei confronti dell’allievo Luk3, che fa parte della squadra di Lorella Cuccarini. Nonostante il ragazzo vinca regolarmente le sfide, continua a essere oggetto di dure critiche da parte della docente.

Pettinelli avrebbe addirittura attribuito a Lorella Cuccarini un’affermazione mai fatta, sostenendo che quest’ultima avesse deciso di rivedere alcuni aspiranti allievi scelti principalmente da Anna. Affermazione riferita a Luk3,il quale ovviamente ci è rimasto male. Tuttavia, Lorella si era limitata a dire: “Vediamo, sono molto impegnata.” A questo punto la produzione del programma è intervenuta direttamente ed è qui che Anna Pettinelli si è trovata spiazzata e in imbarazzo perchè totalmente smentita.

Successivamente Lorella ha accusato Anna di avere un’ossessione per Luk3, esprimendo persino preoccupazione per il suo atteggiamento. “Per te sta diventando un’ossessione. Io mi preoccupo per te” ha chiosato l’ex ballerina e cantante. Nonostante la situazione, Anna non ha mostrato alcun segno di arretramento né si è scusata con Lorella. Rudy Zerbi alla fine è intervenuto durante la discussione, cogliendo l’occasione per punzecchiare Anna. Zerbi l’ha presa in giro, sostenendo che non fosse più lucida e insinuando che avesse bisogno di essere “controllata” da qualcuno.