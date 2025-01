Uomini e Donne, le anticipazioni ci regalano delle sorprese inaspettate che riguardano proprio Tina Cipollari; ecco cosa sta succedendo

Uno dei programmi televisivi che da oltre venticinque anni tiene incollati i telespettatori i primi pomeriggi è proprio il dating Uomini e Donne, da anni condotto da Maria De Filippi. Da qualche anno a questa parte, come opinionisti vi sono due personaggi che ne hanno determinato il programma: stiamo parlando di Tina Cipollari e il buon pugliese Gianni Sperti. Proprio l’opinionista ha voluto fare una richiesta che vi sveleremo nel corso del nostro articolo: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Sappiamo benissimo che Tina Cipollari risulta essere una delle donne tra le più apprezzate per il suo essere schietta, ironia, simpatica, diretta e che dice sempre la verità nonostante le conseguenze. Inoltre, come il pubblico avrà potuto notare dalle varie dirette, tra lei e Gemma Galgani, dama over del programma non scorre buon sangue e, spesso, finisce sotto i riflettori per via delle polemiche circa offese o secchi d’acqua che le lancia.

Un colpo di scena è stato annunciato per la prossima puntata del dating Uomini e Donne e non riguarda un classico concorrente, un litigio, un pianto o una discussione, bensì ha a che fare con l’amore per Tina Cipollari: se ti stai chiedendo di cosa si tratta, allora è arrivato il momento di svelarti il segreto.

Uomini e Donne, anticipazione clamorosa su Tina Cipollari

Il programma Uuomini e Donne non smette mai di stupire e questa volta, l’annuncio clamoroso riguarda proprio l’amata professionista e opinionista Tina Cipollari che, apre, voglia nuovamente cercare l’amore all’interno del dating show. Tuttavia, la richiesta che sembrava solo una follia oggi è diventata realtà; si sono aperti i casting per corteggiare la Cipollari proprio dal 7 di Gennaio.

La donna ha fatto un accorato appello, rivelando di esser esingle da molto tempo dopo la rottura con Kiko conosciuto proprio negli anni 2000 nello stesso programma, da cui si è sposata e ha avuto due figli.

La Cipollaru, però, ha voluto attraverso un filmato spiegare quali dovrebbero essere le caratteristiche: i corteggiatori devono avere più di 63 anni e, se portati bene, potrebbero arrivare anche a 77-78 anni.

E, ancora, l’opinionista ha confessato: “Un uomo disposto a sposarmi, non la separazione dei beni, poi Maria deve essere molto ricco”. In conclusione, chiunque si presenti in studio deve portarle un regalo e, in base a quello, lei farà le sue valutazioni.