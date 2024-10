Chiara Ferragni e Fedez, sta succedendo in queste ore: il colpo di scena

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez non smette di regalare clamorosi risvolti: il colpo di scena nelle ultime ore.

Chiara Ferragni e Fedez, pur non essendo più esposti come qualche mese fa, continuano a fare notizia e a regalare colpi di scena. Dopo l’annuncio della separazione, l’imprenditrice digitale e il rapper hanno intrapreso due strade totalmente diverse. Lei sta continuando a dedicarsi al lavoro, ai figli, agli amici e alla famiglia con cui ha anche trascorso tutto il periodo estivo. Fedez, invece, non ha rinunciato al lavoro ritagliandosi del tempo che dedica totalmente ai figli Leone e Vittoria che, per la prima volta, hanno trascorso l’estate dividendosi tra mamma e papà.

Rispetto al passato, sia la Ferragni che Fedez hanno deciso di non condividere tutta la loro vita sui social. Pochi i contenuti che pubblicano entrambi con Fedez che, da qualche giorno, è totalmente sparito da Instagram. La Ferragni, invece, continua ad essere presente sui social. Inoltre, dopo le indiscrezioni sull’accordo di separazione con Fedez, ha deciso di fare chiarezza.

Chiara Ferragni: tutta la verità sull’accordo di separazione con Fedez

Dopo le voci sull’accordo di separazione che avrebbero raggiunto Chiara Ferragni e Fedez, è arrivata la versione dell’imprenditrice digitale. Come fa sapere il legale della Ferragni all’AdnKronos, non ci sarebbe alcun accordo per la separazione consensuale.

“Ad oggi non sussiste alcun accordo fra i coniugi, tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento ‘pressoché paritetico’ della prole, fermo l’impegno dei rispettivi legali di raggiungere una compiuta intesa“, fa sapere l’avvocato Daniela Missaglia. Come spiega il legale, le voci circolate negli scorsi giorni, sono “frutto di inverificate illazioni relative a trattative riservate a tutt’ora in essere fra le parti, coperte da segreto e non divulgabili”.

L’ex coppia d’oro, dunque, non ha ancora raggiunto un accordo per la separazione. Tutto, dunque, è ancora da scrivere. In attesa di separarsi legalmente e di trovare un accordo, i due continuano a condurre due vite separate dividendosi i giorni che trascorrono con i figli Leone e Vittoria.

Per entrambi, ad oggi, la priorità è la serenità di Leone e Vittoria che stanno affrontando la separazione dei genitori che, insieme, stanno provando a mettere da parte ogni tipo di rancore per il loro bene. L’accordo per la separazione, dunque, non è ancora arrivato e, probabilmente, ci vorranno mesi prima che venga raggiunto.