Nessuno se lo aspettava, per questo la delusione dei telespettatori è forte. I fan di Don Matteo sono attoniti, cosa è accaduto.

Nella penultima puntata dell’amatissima fiction in onda su Rai 1, la delusione dei telespettatori è stata inarrestabile. Il 17 dicembre scorso, infatti, nel corso dell’appuntamento serale con Don Matteo sono state trattate le vicende del Capitano Martini e Giulia. Le loro vicissitudini sentimentali hanno appassionato i telespettatori, i quali speravano che potesse esserci un lieto fine.

Hanno dovuto però mettere da parte le aspettative e fare i conti con la realtà, Martini è infatti convinto di provare dei forti sentimenti per Vittoria e di volerla sposare. I fan speravano di veder consacrato l’amore tra il Capitano e Giulia, la sorella di Don Massimo. Invece così non è.

Don Matteo: nessuno se lo aspettava

Gli autori, nella puntata andata in onda il 17 dicembre scorso hanno infatti abbattuto tutti i pronostici dei fan. Giulia ha fatto del suo meglio per attrarre Diego e, con il suo abito era splendida. Il Capitano sembrava lusingato dalle sue parole d’amore, ma forse proprio questa dichiarazione lo ha lasciato attonito.

Sembrerebbe infatti che il Capitano non riesce a lasciarsi andare e a vivere questo sentimento travolgente che nutre per lei, preferendo la serenità che la storia con Vittoria gli offre. I fan hanno protestato, si sono riversati infatti sulle pagine social dedicate alla fiction ed hanno lasciato commenti dal sapore amaro.

“Mi chiedo che cos’altro debba fare Giulia. D’altronde lei lo aiuta a condividere, lei lo bacia, lei gli chiede di andare a bere una birra insieme, lei gli dice che forse non è lui sbagliato, ma semplicemente che non sono compatibili. Che cosa deve fare più questa cucciola per far svegliare il capitano? “- si legge sui social.

“E niente… scena bellissima e intensa… come tutte quelle tra Giulia e Diego… però lui va via… dopo aver detto che è bellissima e aver scoperto che lei lo ama … e soprattutto dopo averla quasi baciata… perché alla fine le parole di Giulia l’hanno colpito al cuore “- ha scritto un altro utente.

Insomma vige un generale il clima di insoddisfazione per le sorti sentimentali dei due che, sembravano essere perfetti l’uno per l’altra. Al di là dell’amarezza nutrita per Giulia e Dario e per le loro questioni di cuore, anche quest’anno la fiction ha riscosso onori e consensi, sono ormai anni che Don Matteo si conferma una delle soap opere più amate del palinsesto Rai.