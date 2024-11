Endless Love Mediaset ha deciso, la soap chiude i battenti tra pochi mesi

Mediaset ha deciso: l’amatissima fiction made in Turchia chiude i battenti. Ecco quando.

Il pubblico di Canale 5 è letteralmente sgomento, ha appreso infatti la decisione operata dai vertici del Biscione e, non ha potuto fare a meno di manifestare il proprio dissenso. Endless Love, infatti, è una delle soap opera più amate, ma nonostante il successo record, i dirigenti dell’azienda hanno deciso di stoppare la messa in onda.

La narrazione della fiction si snoda intorno alla nascita e all’evoluzione di un amore ostacolato dal destino e reso molto difficile dalle differenze sociali. I protagonisti sono divenuti I beniamini del pubblico italiano eD è per questo che la serie televisiva totalizza uno share altissimo, puntata dopo puntata.

Mediaset ha deciso: Endless Love chiude i battenti

La messa in onda degli appuntamenti è fissata dal Lunedì al Venerdì alle 14:10 su Canale 5, e il sabato alle 14:30, è possibile inoltre vedere le puntate anche su Mediaset infinity. Endless Love ha fatto il suo esordio nella programmazione quotidiana della rete in seguito alla chiusura di Terra Amara, serie giunta alla fine dopo quattro stagioni.

Il primo episodio di Endless Love è stato trasmesso l’11 marzo ed ha immediatamente conquistato i telespettatori. Ancora una volta dunque, l’intuizione dei vertici di Mediaset si è rivelata vincente, infatti la serie ha conquistato onori e consensi.

Proprio per tale motivo, in tanti sono rimasti esterrefatti quando hanno appreso che non andrà più in onda. I vertici dell’azienda hanno infatti operato un cambio programmazione. Nelle ultime settimane Mediaset ha operato alcuni test, scegliendo di mandare in onda Segreti di Famiglia, prima di Uomini e Donne invece dell’amata fiction.

L’esperimento non ha dato il risultato sperato, per questo ci sarà il ritorno di Endless love nella fascia pomeridiana. la soap opera dunque non andrà più in onda il sabato pomeriggio e in prima serata. La serie televisiva turca che ha raggiunto i 2,5 milioni di spettatori a puntata andrà in onda nel daytime pomeridiano.

Il gran finale è previsto per il mese di febbraio e, l’ultimo appuntamento verrà trasmesso nella fascia serale. Trattasi di un duro colpo per i telespettatori che avrebbero voluto assistere alle dinamiche dei loro beniamini anche la sera.

Inoltre, come accennato, i fan devono abituarsi all’idea di salutare per sempre i due protagonisti, la serie si avvia verso la chiusura, la stagione volge al termine e, dalla Turchia non sembrerebbero esserci informazioni circa un possibile proseguo.