Endless Love spoiler fine agosto: Kemal scopre la verità su Emir e Zeynep

Spoiler Endless Love fine agosto: tanti colpi di scena nel gran finale della prima stagione di Endless Love.

Il gran finale della prima stagione di Endless Love non solo regalerà grandi colpi di scena al pubblico, ma lascerà tutti con il fiato sospeso in attesa delle nuove puntate. Mediaset ha deciso di regalare un finale al cardiopalma trasmettendo l’ultima e attesissima puntata della prima stagione della serie turca campione d’ascolti in prima serata.

Al centro delle vicende, come svelano gli spoiler, ci sarà l’inganno di Emir e Zeynep ai danni di Kemal. Un piano, quello architettato dal perfido Emir, messo su sia per vendicarsi di Nihan che di Kemal ma gli spoiler svelano che, purtroppo per lui, la verità verrà a galla anche se, un nuovo e drammatico segreto cambierà per sempre il corso delle cose.

Endless Love spoiler fine agosto: cosa scopre Kemal su Emir e Zeynep

Gli spoiler del finale di stagione di Endless Love svelano che Emir, dopo aver scoperto che il bambino che aspetta Nihan, in realtà, è del suo rivale Kemal, si accorda con un medico per far abortire la moglie a sua insaputa.

Deciso a raggiungere il suo obiettivo, l’uomo è pronto a portare Nihan dal medico in stato di coscienza ma poco prima che ciò accada, cambia idea evitando, così, l’aborto. Emir, inoltre, spiazza la moglie mostrandole il lato più debole del suo carattere e promettendole di cambiare al punto da essere disposto a crescere il bambino come se fosse suo.

Zeynep, invece, appare molto in ansia per la situazione del marito ma Kemal, non credendole, decide di andare in fondo alla situazione e si accorda con un hacker per entrare nel cellulare della sorella scoprendo una verità che non avrebbe mai voluto conoscere.

Kemal, infatti, non solo scopre i vari accordi tra la sorella ed Emir ma anche la relazione amorosa che hanno da tempo restando totalmente sconvolto da tutto. Non riuscendo a credere al fatto di essere stato tradito dal suo stesso sangue, Kemal decide di affrontare a viso aperto la sorella chiedendole come abbia potuto agire alle sue spalle proprio con il suo peggior nemico.

Emir, invece, è ormai deciso a liberarsi di quello che considera il male di tutti i suoi problemi e così ordina a Tufan di uccidere Kemal dandogli tutte le istruzioni necessarie per compire l’omicidio senza lasciare tracce che portino a lui.