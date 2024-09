Francesca Sorrentino: età, chirurgia, ex Manuel, lauree, dove vive, Uomini e Donne

Chi è Francesca Sorrentino: dall’ex fidanzato Manuel Maura alla chirurgia e all’avventura a Uomini e donne. Tutto su di lei.

Francesca Sorrentino è una tronista di Uomini e Donne della stagione 2024/2025 ed è stata presentata ufficialmente durante la registrazione del 28 agosto 2024. Nata a Giuliano di Roma (Frosinone) il 28 novembre 2000, Francesca è tecnico di riabilitazione psichiatrica e di analisi del comportamento, un lavoro che ha scelto perché ama aiutare gli altri.

Come ha spiegato lei stessa, è una maniaca del controllo ed è un’ingenua totale fidandosi molto degli altri. Francesca, inoltre, è molto attiva su Instagram dove è seguita da più di 348mila followers grazie alla partecipazione a Temptation island, programma che le ha permesso di farsi conoscere dal pubblico e di capire cosa vuole davvero da una relazione.

Francesca Sorrentino: il rapporto con l’ex fidanzato Manuel Maura e la chirurgia

Il cuore di Francesca Sorrentino, per tre anni e mezzo, è stato occupato da Manuel Maura con cui ha partecipato a Temptation Island 2023, avventura che si è conclusa con una rottura. I due, poi, sono tornati insieme fino a lasciarsi definitivamente nonostante la volontà di superare le varie difficoltà insieme. “Mi ha insegnato tanto, non voglio più mettermi al secondo posto. Amare vuol dire condividere, fare gioco di squadra, mettersi allo stesso piano”, le parole di lei nel video di presentazione per Uomini e Donne.

Dopo un’estate trascorsa da single, la Sorrentino decide di mettersi totalmente in gioco accettando di diventare tronista di Uomini e Donne e sperando di trovare il grande amore che sogna. “Mi auguro di trovare un amore come quello dei miei genitori che stanno insieme da più di 25 anni e si amano come il primo giorno”, avrebbe rivelato la donna. “Sono l’ideale dell’amore. Si amano, partono per il weekend, mio padre è ancora geloso di mia madre. Anch’io sono così”, ha detto.

Dopo la partecipazione a Temptation Island, inoltre, la Sorrentino è finita nel mirino del web per alcuni ritocchi estetici a cui ha risposto lei stessa svelando di aver rifatto il seno senza, però, stravolgere la propria immagine che resta quella di una ragazza semplice e genuina che, cresciuta in una famiglia molto unita, sogna di poterne avere, un giorno, una tutta sua. Un desiderio che spera di realizzare già durante l’esperienza a Uomini e Donne iniziata con la registrazione del 28 agosto 2024.