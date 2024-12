Gemma Galgani, la domanda hot gela tutti: imbarazzo al trono over

Gemma Galgani, protagonista della recente puntata di Uomini e Donne, ha lasciato tutti basiti per una domanda piccantina

La conoscenza di Gemma Galgani con Fabio Cannone, corteggiatore dall’accento straniero che le ha rubato il cuore, sta andando avanti non priva di colpi di scena, ma soprattutto non priva di “richieste” hot. Da parte di chi? Qualcuno ha posto la domanda che tutti avrebbero voluto fare.

E’ risaputo che lo storico volto del dating show di Maria De Filippi da oltre 13 anni è alla ricerca del principe azzurro e di una storia d’amore che sia seria, romantica e anche passionale. Quella passione che Gemma sta cercando di estrapolare da Fabio, il quale però pare sia fermo solo al bacio a stampo. E per di più “da scambiare” solo davanti alle telecamere! Almeno è quello che ha lamentato la Galgani.

Le dinamiche tra i due sono state oggetto di discussione tra i partecipanti e gli opinionisti in studio. Alla fine i nodi sono venuti al pettine: le reali intenzioni di Fabio risulterebbero poco allineate con ciò che vorrebbe far credere.

Gemma pronta ad “andare oltre”. Chi fa il primo passo?

Tutto ha avuto inizio quando Giuseppe un altro cavaliere, ha sollevato il tema della relazione tra Gemma e Fabio, chiedendo direttamente a Fabio se provasse un desiderio fisico verso Gemma. “Io volevo sapere se tu senti il desiderio di possedere fisicamente Gemma…Gradirei un si o un no…” Dopo un iniziale imbarazzo, Fabio ha ammesso di avere questo tipo di interesse, ma il suo atteggiamento trattenuto ha suscitato non poca perplessità. Giuseppe ha espresso dubbi, sottolineando che Gemma sembra essere pronta ad andare oltre, mentre Fabio appare troppo frenato, con l’intenzione di allungare i tempi senza una chiara motivazione.

Gemma, visibilmente delusa, ha dichiarato di non poter forzare Fabio a fare un passo avanti. Ha raccontato che lui è affettuoso, ma non sembra intenzionato a spingersi oltre. A quel punto, Tina Cipollari, nota per il suo spirito pungente, ha provocato Gemma, suggerendo di prendere l’iniziativa, e ha espresso scetticismo sulla sincerità del cavaliere.

Per aggiungere pepe alla discussione, Tina ha portato in studio delle pillole blu, creando scompiglio e ilarità tra i presenti. Maria De Filippi, sorpresa dal gesto, ha ironizzato sul fatto che Mediaset certamente non fornisce tali “risorse”. L’opinionista ha dichiarato di voler semplicemente aiutare Fabio, ma non ha mancato di sottolineare che Gemma desidera qualcosa di più di un semplice affetto.

La puntata si è conclusa con risate e un clima teso tra i protagonisti. Rimane da vedere se Fabio deciderà di accelerare i tempi della sua relazione con Gemma o se le divergenze finiranno per allontanare definitivamente i due.